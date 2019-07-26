Общество

Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июляИзвестия 07:27

Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Известий» в пятницу, 26 июля.
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