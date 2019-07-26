Общество
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июляИзвестия 07:27
Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Известий» в пятницу, 26 июля.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
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Дастин Хог станет игроком «Енисея»
Американский центровой Дастин Хог согласовал условия контракта с красноярским «Енисеем», сообщает Sportando.
Обновлено в 09:23
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Путин запретил передавать коллекторам долги по ЖКХ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на передачу коллекторам долгов граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
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На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода
На канале имени Москвы столкнулись два теплохода.
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Авто
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Обновлено в 08:53
Экономика
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Дима Билан удивил поклонников новым образом
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Обновлено в 06:42
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Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Спорт
Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название
Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.
Обновлено в 08:44
Политика
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций
Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
Обновлено в 10:19
Политика
Новый фильм про MH17 вскрыл неудобную правду о расследовании
"Документальный фильм доказал, что занятая мейнстримными СМИ позиция была политически мотивированной ложью с целью обвинить Россию и отвлечь внимание от Киева и его возможной причастности", — пишет Корыбко.
Обновлено в 07:48
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге
Обвиняемый в убийстве активистки Елены Григорьевой в Петербурге арестован на два месяца.
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Арестован обвиняемый в убийстве женщины в Раменском
Обвиняемого в убийстве женщины в подмосковном Раменском арестовали на два месяца. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Политика
Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года
Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Здоровье
Минздрав Подмосковья призвал бороться с хандрой из-за непогоды с помощью спорта и чая с ромашкой
Справиться с хандрой, спровоцированной дождливым летом, помогут физическая активность, занятия творчеством, а также лекарственные травы.
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Политика
В США отреагировали на задержание Украиной российского танкера
Посольство США на Украине оценило задержание на украинским силовиками российского танкера.
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Экономика
Турция уронила цены на туры в Крым
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Технологии
Создан инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ
Результаты анализа могут быть полезны: - разработчикам для выбора конкретной платформы распределенных реестров и создания приложений, - аналитикам рынка для оценки перспектив развития платформ, - тем, кто хочет внедрить распределенные реестры в производство и бизнес, - создателям и распространителям криптовалют.
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Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
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