Происшествия

Московская полиция будет пресекать нарушения порядка во время несогласованной акции оппозиции у мэрии Москвы в субботуЭхо Москвы вчера в 06:29

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Ранее прокуратура заявила, что организаторы акции получили предупреждения, в отношении 15 человек проводится административное расследование.
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В Москве проходит несанкционированная акция протеста оппозиции

Капитал страны07:13

Московская полиция будет пресекать нарушения порядка во время несогласованной акции оппозиции у мэрии Москвы в субботу

Эхо Москвывчера в 06:29
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