Общество

Московская погода побила температурный рекордВести.Ru 08:31

27 апреля 2019 года на главной московской метеостанции на территории ВДНХ температура воздуха зафиксирована на отметке 24,2 градуса по Цельсию — аномальные показатели 2011 года превышены на 0,1 градуса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.
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Температурный рекорд побит в Москве

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Температура в Москве в субботу побила рекорд почти 20‑летней давности

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Побит температурный рекорд 18-летней давности

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Температурный рекорд 18-летней давности побит в столице 27 апреля

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Температурный рекорд 18-летней давности побит в субботу в Москве

Агентство Москва08:08

Москва побила рекорд жары

Вестник Кавказа08:15

Московское тепло установило второй рекорд года

Московский Комсомолец25 апреля в 07:46
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
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Лобода отказалась от участия в «Голосе»

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Авто

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Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.
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Политика

Зеленский рассказал о появлении на Украине «новой секты»

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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
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Технологии

Bandai Namco представила самолёты предстоящих дополнений к Ace Combat 7: Skies Unknown

Компания Bandai Namco Entertainment и студия Project Aces представили три новых самолёта, которые скоро появятся в качестве платных дополнений к Ace Combat 7: Skies Unknown.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

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Наука

Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти

Шведские ученые выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов в крови свидетельствует о риске ранней смерти у пожилых людей.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Уголовное дело могут завести посмертно на отца сестер Хачатурян

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Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

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В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
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Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

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Политика

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.
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«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИ

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Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор

Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, рассказал, какое наказание прокурор попросит для подсудимых по делу о драках в центре Москвы.
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Сбор на «Монстрацию» пройдет 1 мая, в 13:30, на пересечении улиц Дружинниковской и Заморенова в районе станции метро «Баррикадная».
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