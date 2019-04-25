Общество
Московская погода побила температурный рекордВести.Ru 08:31
27 апреля 2019 года на главной московской метеостанции на территории ВДНХ температура воздуха зафиксирована на отметке 24,2 градуса по Цельсию — аномальные показатели 2011 года превышены на 0,1 градуса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено в 09:53
Культура
Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинаций
На телеканале заявили, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после детальной проверки.
Обновлено в 09:30
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Политика
Филарет раскритиковал статус ПЦУ
Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак
Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.
Обновлено в 05:31
Политика
Зеленский рассказал о появлении на Украине «новой секты»
Обновлено в 10:44
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Технологии
Bandai Namco представила самолёты предстоящих дополнений к Ace Combat 7: Skies Unknown
Компания Bandai Namco Entertainment и студия Project Aces представили три новых самолёта, которые скоро появятся в качестве платных дополнений к Ace Combat 7: Skies Unknown.
Обновлено в 09:14
Наука
Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти
Шведские ученые выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов в крови свидетельствует о риске ранней смерти у пожилых людей.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:16
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Обновлено в 10:24
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Юлия Началова за сутки до введения в кому размещала в соцсетях «снимки из Рима»
Обновлено в 09:28
Футбол
«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Футбол
Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИ
Обновлено в 10:52
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Спорт
Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор
Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, рассказал, какое наказание прокурор попросит для подсудимых по делу о драках в центре Москвы.
Обновлено в 08:53
Авто
Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей в России
Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В «Красном треугольнике» спасатели тушат чердак
Обновлено в 10:49
Общество
«Монстрация» пройдет 1 мая в 30 российских городах
Сбор на «Монстрацию» пройдет 1 мая, в 13:30, на пересечении улиц Дружинниковской и Заморенова в районе станции метро «Баррикадная».
Обновлено в 10:53