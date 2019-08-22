Недвижимость

Московская биржа запустит индекс цен на московскую недвижимостьВедомости вчера в 17:37

Московская биржа к концу 2019 г. запустит индекс цен на московскую недвижимость и фьючерсы на него, рассказал директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков.
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Мосбиржа будет еженедельно рассчитывать индекс цен на жилье в столице

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Huawei не планирует выпускать смартфон на базе HarmonyOS в 2019 году

Фотографии Reuters Вице-президент Huawei Винсент Ян (Vincent Yang), как сообщает ресурс CNET, заявил, что в текущем году выпускать смартфон под управлением HarmonyOS не планируется.
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У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

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Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
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По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
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Семак прокомментировал свою дисквалификацию

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В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски

По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
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Ко Дню Государственного флага РФ в Крыму раздадут 300 тысяч ленточек в цветах российского триколора.
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В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
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Экономика

В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

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Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
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В Белогорске патологоанатома наказали за кражу телефона у покойника

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Авто

Honda представила обновленный «горячий» Honda Civic Si

«Горячая версия» знаменитой модели была слегка изменена инженерами во время рестайлинга.
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По мнению авторов документа, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
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