Недвижимость
Московская биржа запустит индекс цен на московскую недвижимостьВедомости вчера в 17:37
Московская биржа к концу 2019 г. запустит индекс цен на московскую недвижимость и фьючерсы на него, рассказал директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами
В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 03:23
Политика
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.
Обновлено в 00:00
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Авто
На улице Лондона появился автомат по продаже машин
На одной из улиц Лондона появился необычный вендинговый аппарат по продаже автомобилей.
Обновлено в 03:37
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Единоборства
Усик проведет поединок с российским боксером
Обновлено в 05:27
Гаджеты
Huawei не планирует выпускать смартфон на базе HarmonyOS в 2019 году
Фотографии Reuters Вице-президент Huawei Винсент Ян (Vincent Yang), как сообщает ресурс CNET, заявил, что в текущем году выпускать смартфон под управлением HarmonyOS не планируется.
Обновлено в 03:48
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену
Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификацию
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Суд в третий раз арестовал Галямину
Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину.
Обновлено в 05:20
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Общество
Крымчанам раздают флажки и ленточки в цветах российского флага
Ко Дню Государственного флага РФ в Крыму раздадут 300 тысяч ленточек в цветах российского триколора.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Экономика
В Москве повысят городские доплаты к пенсиям
Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Белогорске патологоанатома наказали за кражу телефона у покойника
Суд установил, что мужчина, выполняя свои обязанности в одном из моргов, увидел у покойника гаджет и решил его похитить.
Обновлено в 04:53
Авто
Honda представила обновленный «горячий» Honda Civic Si
«Горячая версия» знаменитой модели была слегка изменена инженерами во время рестайлинга.
Обновлено в 01:04
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Общество
Новая книга Пелевина оказалась химерой
Из новой книги Пелевина узнаешь интересное о различиях между «гаргойлями» (именно в такой транскрипции слово употребляет живой классик) и химерами.
Обновлено в 04:10
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Общество
«Магнит» запустит сеть алкомаркетов «Магнит вечерний»
Торговая сеть «Магнит» запустит собственную сеть алкомаркетов «Магнит вечерний», сообщает «Ъ». В компании рассказали, что первый тестовый «Магнит вечерний» площадью 200 кв. м откроется в Самаре.
Обновлено в 04:57
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов документа, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено вчера в 16:07