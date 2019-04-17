Экономика

Московская биржа рассказала о 50%-ном росте числа новых инвесторовВедомости вчера в 14:40

Более 300 000 новых инвесторов – физических лиц пришло на российский биржевой рынок с начала года, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Московской биржи Александра Афанасьева. По его словам, в 2018 г. на 50% увеличилось число граждан и счетов, открытых ими у брокеров.
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С начала этого года на биржевой рынок пришли более 300 тыс. новых инвесторов-физлиц - «МосБиржа»

Финмаркет01:45

Московская биржа рассказала о 50%-ном росте числа новых инвесторов

Ведомостивчера в 14:40
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