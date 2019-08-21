Недвижимость
Московская биржа планирует фьючерс на индекс цены столичной недвижимостиРИА Новости 06:58
Московская биржа планирует в четвертом квартале 2019 года запустить фьючерс на индекс цены столичной недвижимости, сообщил журналистам директор департамента срочного рынка Арсений Глазков. По его словам, биржа работает над этим проектом совместно со Сбербанком.
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Обновлено вчера в 15:26
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В ЕС не поддержали идею передачи Гренландии в аренду США
Еврокомиссия не поддержала идею передачи Данией Гренландии в бессрочную аренду Соединенным Штатам.
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Обновлено вчера в 20:39
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Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
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