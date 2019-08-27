Финансы
РосбалтРоссийский фондовый рынок открылся разнонаправленно
Торги на российском рынке акций начались во вторник смешанной динамикой основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,04% к предыдущему закрытию и достиг 2658,38 пункта.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:19, Вашингтон
Политика
Жителя Крыма осудили на 10 лет за участие в украинском НВФ
Кировский районный суд Республики Крым приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Крыма, обвиняемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) — батальоне имени Номана Челебиджихана.
Известия 13:45
Политика
Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57
Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.
Вести.Ru вчера в 09:05
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС 04:30
Космос
NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.
Ugpressa.ru 02:28
Политика
Болтон оценил свой визит на Украину
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
RT на русском 15:26
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Театры
РАМТ поставит новую пьесу британского драматурга Тома Стоппарда
Как рассказали в театре, драматург решил оглянуться на собственную биографию, в которой было много драматических поворотов: эмиграция в детстве (писатель родился в 1937 году в Чехословакии), Вторая мировая война, потеря отца и обретение новой родины.
ТАСС 07:00
Авто
Руководство Opel подтвердило возвращение марки на российский рынок
Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня 09:21
Армия и оружие
Эрдоган и Джонсон потребовали от России и Сирии выполнения обязательств
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Ресублике и заявили, что правительство Башара Асада и Российская Федерация должны выполнять свои международные обязательства.
REGNUM 15:51
Религия
Сегодня православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
ГТРК Марий Эл 09:24
Политика
Обмен пленными между Россией и Украиной перенесли
Стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.
Взгляд.ру 05:34
Политика
СМИ сочли отказ Лукашенко ехать в Польшу солидарностью с Путиным
Согласно статье, белорусский президент принял такое решение в связи с тем, что на мероприятия не был приглашен президент России Владимир Путин, тем самым проявив солидарность к российскому коллеге.
Газета.Ru 16:00
Авто
Известно, где россияне берут информацию при выборе автомобилей
Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» выяснили, какие источники информации чаще всего используют россияне при выборе нового автомобиля.
Автоновости дня 06:55
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Футбол
«Крылья Советов» подпишут защитника «Бенфики»
Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов».
Metaratings 12:28
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
Технологии
X5 Retail Group начала производство собственных касс самообслуживания
X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала сама производить кассы самообслуживания.
Коммерсантъ 03:08
Игры
Ubisoft назвала бизнес-модель Steam «нереальной»
В беседе с The New York Times вице-президент Ubisoft по партнерству и доходам Крис Ран назвал эти проценты «нереальными».
Игромания.ру 14:15
Общество
Pornhub снял «самое грязное порно в мире»
Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
Происшествия
Женщина порезала трехлетнему ребенку лицо в центре Тбилиси
В центре Тбилиси женщина совершила нападение на двоих малолетних детей, шедших по улице с родителями.
Lenta.ru 08:08
Происшествия
На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.
CBS Media 10:31
Шоу-бизнес
Мария Миронова во второй раз станет мамой
Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews 15:11
Шоу-бизнес
Акимов предложил поручить Бузовой пропаганду дорожной безопасности
Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасного поведения на дорогах.
Известия 10:35
Происшествия
СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК 15:43