Финансы

РосбалтРосбалтРоссийский фондовый рынок открылся разнонаправленно

Торги на российском рынке акций начались во вторник смешанной динамикой основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,04% к предыдущему закрытию и достиг 2658,38 пункта.
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Альфа-Банк Morning Bulletin

Bankir.Ru05:19

Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно

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Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно в начале дня

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Московская биржа отрылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:11
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Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
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Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
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Эрдоган и Джонсон потребовали от России и Сирии выполнения обязательств

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Ресублике и заявили, что правительство Башара Асада и Российская Федерация должны выполнять свои международные обязательства.
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Сегодня православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Сегодня православные верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
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Обмен пленными между Россией и Украиной перенесли

Стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.
Взгляд.ру 05:34
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Названы самые частые причины травм детей в школах Москвы

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Согласно статье, белорусский президент принял такое решение в связи с тем, что на мероприятия не был приглашен президент России Владимир Путин, тем самым проявив солидарность к российскому коллеге.
Газета.Ru 16:00
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Известно, где россияне берут информацию при выборе автомобилей

Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» выяснили, какие источники информации чаще всего используют россияне при выборе нового автомобиля.
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В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
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Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов».
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Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

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В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера

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X5 Retail Group начала производство собственных касс самообслуживания

X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала сама производить кассы самообслуживания.
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Ubisoft назвала бизнес-модель Steam «нереальной»

В беседе с The New York Times вице-президент Ubisoft по партнерству и доходам Крис Ран назвал эти проценты «нереальными».
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Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
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Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России

Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
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Женщина порезала трехлетнему ребенку лицо в центре Тбилиси

В центре Тбилиси женщина совершила нападение на двоих малолетних детей, шедших по улице с родителями.
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На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»

В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.
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Мария Миронова во второй раз станет мамой

Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
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Акимов предложил поручить Бузовой пропаганду дорожной безопасности

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СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
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