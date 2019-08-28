Финансы
Взгляд.руМосковская биржа открылась снижением
Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром опустился на 0,53% и составил 2646,71 пункта, индекс РТС снизился на 0,2% – до 1265,82 пункта.
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Рынок акций РФ после негативного старта развернулся вверх на заявлениях Трампа
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал прощальное видеообращение, в котором пожелал успехов будущему премьеру и заявил, что передает новому кабмину стабильную и развивающуюся страну.
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Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
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Следователи задержали трёх человек в рамках уголовного дела об обрушении стены здания в Новосибирске.
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В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
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Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
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В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
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