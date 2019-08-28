Финансы
Взгляд.руМосковская биржа открылась снижением
Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром опустился на 0,53% и составил 2646,71 пункта, индекс РТС снизился на 0,2% – до 1265,82 пункта.
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Рынок акций РФ после негативного старта развернулся вверх на заявлениях Трампа
Интерфакс26 августа в 03:29
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Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 09:57
Общество
Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь
Жители города Тулун Иркутской области направили спасателям Сибирского спасательного центра благодарность за помощь при ликвидации последствий паводка, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
REGNUM 04:11
Происшествия
Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу
Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.
Газета.Ru 16:22
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Армия и оружие
На МАКС-2019 представили экспортный вариант МиГ-35
Глава корпорации «МиГ» Илья Тарасенко отметил, что экспортная версия истребителя поколения 4++ оборудована радаром, имеющим активную фазированную решетку.
ГЛАС.RU 06:00
Политика
В Киеве освободили Кирилла Вышинского
Lenta.ru 04:55
Политика
Эрдоган и Джонсон призвали РФ и Асада выполнять свои обязательства
Глава британского правительства Борис Джонсон и турецкий лидер Тайип Эрдоган, обсудив ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке, сделали заявление, в котором призвали Москву и режим Башара Асада выполнять свои международные обязательства.
Московский Комсомолец 16:39
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Валерия Мастерко родила первенца
Бывшая участница проекта «Дом-2» Валерия Мастерко родила первенца.
Телепрограмма вчера в 13:47
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Космос
На Байконур прибыли зарубежные спутники для запуска ракетой «Протон-М»
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический Mission Extension Vehicle-1, запуск которых ракетой-носителем "Протон-М" намечается на 30 сентября, доставлены на космодром Байконур, сообщила в среду компания International Launch Services.
РИА Новости 13:15
Происшествия
Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек
Российская газета 08:13
Общество
Pornhub снял «самое грязное порно в мире»
Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Политика
В США обвинили КНР в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона
Глава Пентагона Марк Эспер обвинил Китай в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона.
RT на русском 14:35
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.
RT на русском 16:44
Политика
Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
ТАСС 16:38
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Здоровье
Ученые назвали продукты, которые вызывают рак
Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака.
РЕН ТВ 09:18
Армия и оружие
Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО
Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.
Известия 06:40
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Футбол
«Марсель» в скандальном матче победил «Ниццу»
«Ницца» на своем поле уступила «Марселю» в матче 3-го тура чемпионата Франции.
Матч ТВ 17:08