Финансы

Взгляд.руВзгляд.руМосковская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром опустился на 0,53% и составил 2646,71 пункта, индекс РТС снизился на 0,2% – до 1265,82 пункта.
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Рынок акций РФ вырос вслед за нефтью

ПРАЙМ12:47

Московская биржа отрылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:11

Российский рынок акций начал торги смешанной динамикой

Росбалт03:48

Рынок акций РФ отыграл потери индекса МосБиржи с начала недели на бумагах «ЛУКОЙЛа», нефти и ослаблении рубля

Финмаркет12:23

Фондовые торги в России открылись разнонаправленно

Банки.ру03:10

Российский рынок акций потерял доли процента после начала торгов

News.ru26 августа в 04:28

Рынок акций РФ после негативного старта развернулся вверх на заявлениях Трампа

Интерфакс26 августа в 03:29
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Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Экономика

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАСС 04:30
Политика

Путин разрешил Эрдогану купить Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 09:57
Общество

Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь

Жители города Тулун Иркутской области направили спасателям Сибирского спасательного центра благодарность за помощь при ликвидации последствий паводка, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
REGNUM 04:11
Происшествия

Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях

Интерфакс 15:19
Происшествия

Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу

Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.
Газета.Ru 16:22
Здоровье

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Армия и оружие

На МАКС-2019 представили экспортный вариант МиГ-35

Глава корпорации «МиГ» Илья Тарасенко отметил, что экспортная версия истребителя поколения 4++ оборудована радаром, имеющим активную фазированную решетку.
ГЛАС.RU 06:00
Политика

В Киеве освободили Кирилла Вышинского

Lenta.ru 04:55
Политика

Эрдоган и Джонсон призвали РФ и Асада выполнять свои обязательства

Глава британского правительства Борис Джонсон и турецкий лидер Тайип Эрдоган, обсудив ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке, сделали заявление, в котором призвали Москву и режим Башара Асада выполнять свои международные обязательства.
Московский Комсомолец 16:39
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Валерия Мастерко родила первенца

Бывшая участница проекта «Дом-2» Валерия Мастерко родила первенца.
Телепрограмма вчера в 13:47
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика

Гройсман записал прощальное видеообращение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Политика

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Космос

На Байконур прибыли зарубежные спутники для запуска ракетой «Протон-М»

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический Mission Extension Vehicle-1, запуск которых ракетой-носителем "Протон-М" намечается на 30 сентября, доставлены на космодром Байконур, сообщила в среду компания International Launch Services.
РИА Новости 13:15
Происшествия

Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек

Российская газета 08:13
Общество

Pornhub снял «самое грязное порно в мире»

Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Политика

В США обвинили КНР в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона

Глава Пентагона Марк Эспер обвинил Китай в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона.
RT на русском 14:35
Авто

BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6

BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Финансы

Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года

Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.
RT на русском 16:44
Политика

Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
ТАСС 16:38
Политика

Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время

Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Здоровье

Ученые назвали продукты, которые вызывают рак

Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака.
РЕН ТВ 09:18
Армия и оружие

Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.
Известия 06:40
Общество

Жителей Подмосковья предупредили об аномальном числе змей

Life.ru 08:45
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Футбол

«Марсель» в скандальном матче победил «Ниццу»

«Ницца» на своем поле уступила «Марселю» в матче 3-го тура чемпионата Франции.
Матч ТВ 17:08
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