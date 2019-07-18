Финансы
Московская биржа открылась снижениемВзгляд.ру 03:12
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:05, Ашберн
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе
«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 07:00
Наука
В Новой Зеландии нашли новый вид альбатроса эпохи плиоцена
Палеонтологи описали новый род и вид альбатросов, обитавший 3-3,4 миллиона лет назад в Новой Зеландии, говорится в International Journal of Avian Science.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Генералу СК предъявили обвинение в терроризме
ТАСС адвокат Владимир Семенцов сообщил, что бывшему главе управления СК РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявлены обвинения по п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ.
Обновлено в 07:57
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото
Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Приморье
В Шкотовском районе Приморья в столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли шесть человек.
Обновлено в 01:27
Политика
Депутаты предложили ограничить выезд за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ
В Госдуме рассмотрят инициативу об ограничении выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 07:08
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Наука
Илон Маск начал подключать мозг к компьютеру
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Политика
Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете
Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
Обновлено в 06:32
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Авто
Kia раскрыла особенности внедорожного Kia XCeed
Компания Kia опубликовала видеоролик с историей создания нового кросс-хэтчбека Kia XCeed, в котором ведущие дизайнеры марки рассказали об особенностях новинки.
Обновлено в 02:33
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»
Бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должно быть передано оппозиционное ТВ "Рустави 2", заявил, что сохранит свободу слова на телеканале, но уволит гендиректора Нику Гварамия.
Обновлено в 07:28
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году
В предыдущей версии через 15 лет число курящих предполагали сократить до 5%, в новой этот показатель оказался на уровне 21%.
Обновлено в 06:33
Общество
Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре
Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Обновлено в 06:28
Недвижимость
Назван город-спутник Москвы с самыми дешевыми квартирами
«На рынок вторичной жилой недвижимости Подмосковья благоприятно влияет повышение стоимости жилья в Москве, изменения в законодательстве по реализации новостроек, а также начавшееся развитие проекта Московских центральных диаметров», — поясняется в предоставленных материалах.
Обновлено в 07:52
Политика
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян, сообщается на сайте Роскомнадзора.
Обновлено в 07:56
Музыка
Фестиваль «Нашествие» впервые проведут в четырехдневном формате
Ежегодный музыкальный фестиваль "Нашествие" впервые стартует в четверг нулевым днем, сообщила гендиректор организующего мероприятие "Мультимедиа Холдинга" Евгения Киселева.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем
Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
Политика
Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения гражданства этническими Украинцами из других стран, об этом лидер страны сообщили на официальной странице в Facebook.
Обновлено в 00:54
Футбол
Сергей Семак оценил сложность матча «Зенита» с «Сочи»
Игра пройдет на стадионе «Фишт». Главный тренер петербургской команды Сергей Семак оценил сложность предстоящего матча.
Обновлено в 07:34
Кино
Умерла актриса Валентина Зимняя
Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Момент ДТП с погибшим пешеходом на Московской сняла видеокамера
Смертельный наезд на женщину, который произошел сегодня в центре Саратова, попал под объектив видеокамеры.
Обновлено в 04:28