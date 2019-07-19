Финансы
Московская биржа открылась ростомВзгляд.ру вчера в 03:19
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Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Здоровье
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
По всему миру у людей начали диагностировать казалось бы давно побежденных болезни — коклюш, корь, столбняк.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
В МЧС назвали способы убедиться в съедобности гриба
В МЧС призвали граждан России прежде, чем сорвать гриб, убедиться в его безопасности, а также назвали способы, как это можно сделать.
Обновлено вчера в 23:14
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией, но на голову выше
На днях астролог сделала исключение и опубликовала фото с дочерью. С 1995 года Василиса счастлива в браке.
Обновлено 18 июля в 13:49
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Иран заявил о задержании британского танкера
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Шнуров обвинил Собчак в том, что рифмы за нее писал Богомолов
Музыкант ответил на вопрос, кто стал его самым ярким соперником в стихотворном баттле.
Обновлено 18 июля в 14:06
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Футбол
Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки
В финале Кубка Африки между сборными Сенегала и Алжира со счетом 1:0 победили номинальные гости, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:41
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Обновлено в 00:31
Недвижимость
Путин предложил давать субсидию на первый взнос по ипотеке
Президент РФ Владимир Путин предложил давать субсидию россиянам на уплату первого взноса по ипотечному кредиту.
Обновлено вчера в 04:10
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено вчера в 14:09
Наука
Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние
Обновлено 17 июля в 05:36
Авто
«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5
«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.
Обновлено вчера в 09:54
Кино
Две новые части «Хеллоуина» выйдут в 2020 и 2021 году
Картина «Halloween Kills» («Хеллоуин убивает») выйдет на экраны 16 октября 2020 года, а через год ― 15 октября 2021-го ― в кинотеатрах покажут «Halloween Ends» («Конец Хеллоуина»).
Обновлено вчера в 14:44
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено 18 июля в 09:00
Хоккей
Труба подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт на 56 млн долларов
По прошлому контракту хоккеист зарабатывал 5,5 млн долларов в год. «Рейнджерс» приобрели права на Трубу в результате обмена с «Виннипегом».
Обновлено вчера в 16:38
Авто
Новый Kia KX1 обошел по продажам Kia Sportage
Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено вчера в 18:10
Интернет
YouTube Music позволит быстро переключаться между аудио и видео
Сервис YouTube Music получил обновление, которое позволит переключаться между просмотром клипа и прослушиванием аудио.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Украинская пиццерия вывесила наклейки с оскорблением русскоязычных
19 июля украинский новостной портал «Страна» опубликовал сообщение, что пиццерия New York Street Pizza в Черновцах разместила на входе изображения свиньи закрашенной в цвета российского флага.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, а профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Обновлено вчера в 16:11