Финансы
Торги на российском рынке акций начались снижением индексовРосбалт 16 июля в 03:37
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,12% к предыдущему закрытию и составил 2753,20 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,21% до 1383,58 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:16, Вашингтон
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