Финансы
Московская биржа открылась снижениемВзгляд.ру 17 июля в 03:13
Индекс Мосбиржи утром в среду снизился на 1,5% – до уровня 2714 пунктов, индекс РТС опустился на 1,7% –до 1358 пункта.
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Рынок акций РФ открылся падением индексов на 1,7-2% из-за обвала нефти и отсечки «Газпрома»
Интерфакс17 июля в 03:17
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:48, Ашберн
Общество
СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу
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Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в японском Киото стали 25 человек
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Происшествия
После задымления самолета в Шереметьево двое попали в больницу
Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова сообщила, что после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван, госпитализировали двоих пассажиров.
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После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено в 00:54
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Бывшие узники рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Журналисты РИА "Новости" нашли документальные доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в аэропорту Мариуполя.
Обновлено 17 июля в 05:27
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского
Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
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Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»
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Под кибератаками — министр обороны Литва озаботилась охраной своего виртуального пространства после того, как 10 июня 2015 года неизвестные хакеры взломали портал Объединенного штаба вооруженных сил страны и выложили на сайте информацию о том, что цель начавшихся в странах Балтии и Польше учений НАТО Saber Strike — подготовка к аннексии Калининградской области.
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Армия и оружие
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК «Корнет» с тепловизорами
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В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
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Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
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Де Лигт объяснил, почему выбрал переход в «Ювентус»
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Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России
К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
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Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
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Власти Подмосковья рассказали о программах поддержки медиков
Власти работают над программами поддержки врачей и привлечением специалистов в Московскую область.
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Госдума уточнила определение шпионских устройств
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Армия и оружие
Минобороны Турции: исключение Анкары из программы F-35 ослабит НАТО
Министр обороны Турции Хулуси Акар полагает, что исключение Анкары из программы по американским самолётам F-35 ослабит НАТО на южном направлении.
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Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено вчера в 11:23
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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