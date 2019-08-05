Финансы

Российский фондовый рынок открылся на понижательном трендеФинмаркет 03:06

Европейские фондовые индикаторы резко снизились по итогам торгов в пятницу из-за очередного ухудшения отношений между США и Китаем в торговой сфере. Американские фондовые индексы упали на 0,4-1,3%. Сегодня в минусе торгуется фондовая Азия.
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Гонконгские магнаты потеряли $19 млрд на фоне протестов

Вести.Финанс11:19

Российский фондовый рынок начал неделю в минусе

Росбалт03:40

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:24

ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2650-2690 пунктов

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Рынок акций РФ снизился на фоне резкого ухудшения внешней конъюнктуры

ПРАЙМ12:48

Торги в Москве начались снижением основных индексов

Интерфакс03:28

Российский фондовый рынок открылся на понижательном тренде

Финмаркет03:06
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Происшествия

После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС

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Политика

Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
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Умер автор песни «Снег кружится»

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Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля

К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.
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«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

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Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
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Армия и оружие

Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети

Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

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«Спартак» объявил о переходе Тиля

Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.
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Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Политика

Совет штатов Индии принял законопроект об отмене статуса Кашмира

Обновлено в 14:28
Общество

«Кока-коле» решили объявить бойкот из-за рекламы с геями

Из-за рекламы один из представителей партии, Иштван Болдог (Istvan Boldog), призвал к бойкоту товаров «Кока-колы» на время «провокационной» рекламной кампании.
Обновлено в 12:08
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Здоровье

Почему мужчины в России умирают раньше женщин рассказали в Госдуме

Список озвучил представитель Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.
Обновлено в 08:24
Политика

Эстония отказалась признавать российские паспорта жителей Донбасса

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке (в течение трёх месяцев) получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.
Обновлено в 07:57
Здоровье

В Екатеринбурге зарегистрирован новый случай кори

В доме на Автомагистральной, 19 на екатеринбургской Сортировке зарегистрировали новый случай кори - заболел ребенок из семьи мигрантов.
Обновлено в 09:22
Хоккей

«Спартак» разгромил чешское «Динамо» в контрольном матче

Московский "Спартак" победил "Динамо" (Пардубице) в матче хоккейного турнира в Чехии.
Обновлено в 14:21
Политика

Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине

Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
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Экономика

Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций

В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено в 13:40
Футбол

В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:30
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
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Политика

Политолог оценил приостановку Китаем импорта сельхозпродукции из США

По словам эксперта, решение Китая временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США может привести к «форсированию торговых переговоров».
Обновлено в 14:17
Политика

«Новая газета» запустила онлайн-петицию с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках в Москве

Авторы ссылаются на российскую Конституцию, в которой говорится о том, что "никто не может быть принужден к выражению своих мнений или убеждений или к отказу от них".
Обновлено в 12:31
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Резервации звезд в Подмосковье: Всe включено и бешеная «коммуналка»

Обновлено вчера в 18:25
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На Кубани нашли мертвыми пятилетнего ребенка и его родителей

5 августа в одном из частных домов станицы Новопокровской сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела 32-летнего мужчины, его супруги и их 5-летнего сына.
Обновлено в 13:27
Футбол

Гвардиолу озадачила покупка МЮ самого дорогого защитника в истории

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Теннис

Бенчич разгромила Потапову на старте турнира в Торонто

Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила Белинде Бенчич из Швейцарии в матче 1-го круга турнира WTA в Торонто.
Обновлено в 13:36
Футбол

Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»

Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».
Обновлено в 01:24
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