Финансы
Московская биржа открылась снижениемВзгляд.ру вчера в 03:24
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Футбол
Черчесов: Чалов не играет в сборной, потому есть Дзюба
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным нападающим сборной России, поскольку есть Артём Дзюба.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 00:52
Авто
Германия может отказаться от автобанов, и в Alpina этим недовольны
В интервью изданию Which Car глава компании Alpina Андреас Бовензипен прокомментировал слухи о грядущих скоростных ограничениях в Германии.
Обновлено в 03:22
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
«Росконтроль» нашел в ряженке кишечную палочку
Эксперты «Росконтроля» проверили ряженку с массовой долей жира 4% и обнаружили в одном из образцов бактерии группы кишечной палочки, а также повышенное содержание дрожжей и плесеней.
Обновлено в 01:46
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие
Секретный справочник США по войне с Россией попал в Сеть
«В справочнике указаны некоторые слабые стороны России, которые могут использовать американские силы»,— пишет издание The National Interest, опубликовавшее выдержки из документа.
Обновлено в 01:59
Футбол
Руни может вернуться в Англию играющим тренером
По информации английских медиа, бывший нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может вернуться в Англию в качестве играющего тренера.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
60 человек подрались в центре Москвы
Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек.
Обновлено в 03:21
Футбол
Ван Дейк дал совет Магуайру, как справиться с давлением
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пожелал удачи и дал совет новичку «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.
Обновлено в 01:23
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Тиля
Обновлено вчера в 14:02
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Общество
ФСИН сообщила о дефиците мест в исправительных центрах
В большинстве исправительных центров, созданных для нового наказания в виде принудительных работ, мест уже практически не осталось, сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Балан в интервью ТАСС.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Минобороны заказало модернизированные «Супер Сухие»
Отмечается, что ведомство уже сделало заказтна первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1.
Обновлено в 00:50
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Путин подписал закон, повышающий детские пособия
Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 01:15
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 обзаведется 45-ваттной зарядкой
В документах появилась подтверждающая информация, что устройство получило зарядку с мощностью до 45 Вт.
Обновлено в 02:45
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:24
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Порошенко стал фигурантом дела из-за поездки на Мальдивы
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного дела. На этот раз политика подозревают в подделке документов.
Обновлено вчера в 19:50
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено вчера в 21:16
Транспорт
В двух округах Магаданской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей
В двух округах Магаданской области — Тенькинском и Сусуманском — ввели режим ЧС из-за ливней.
Обновлено в 02:15