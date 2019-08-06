Финансы
Московская биржа открылась снижениемВзгляд.ру вчера в 03:24
Индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,22% – до 2669,29 пункта, индекс РТС снизился на 0,01%, составив 1993,02 пункта.
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Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Вице-губернатор Севастополя Владимир Татарчук ушел в отставку
Напомним, что вице-губернатор Илья Пономарев, который долгие годы работал с Дмитрием Овсянниковым в разных регионах, ушел в отставку первым.
Обновлено в 03:07
Политика
Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Россельхознадзор уничтожил 32 тысячи тонн санкционных продуктов
С момента подписания в 2015 году указа об уничтожении продуктов, запрещённых к ввозу в Россию в рамках продовольственного эмбарго, Россельхознадзор ликвидировал более 32 тысяч тонн незаконно ввезённой растительной и животноводческой продукции.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Украинский олигарх признался, что хотел нанять телеведущего Соловьева
Украинский миллиардер Игорь Коломойский признался, что приглашал на работу на свой телеканал «1+1» российского телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 05:09
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Политика
В Панаме возбуждено дело о причастности Порошенко к отмыванию денег
Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 04:34
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Экс-глава аэропорта Якутска осужден за взятки «на благородные цели»
Якутский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору международного аэропорта "Якутск" Николаю Местникову за крупные взятки.
Обновлено в 03:03
Футбол
Мама Малкома опровергла, что ее сын столкнулся с расизмом в «Зените»
Флавиа де Оливейра, мама новичка "Зенита" бразильца Малкома, опровергла сообщения английской прессы о том, что болельщики клуба из Санкт-Петербурга встретили ее сына расистским баннером на матче четвертого тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Обновлено в 05:00
Происшествия
Пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Госслужащие попросили увеличить командировочные
В Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ заявили, что направили обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения
Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:47
Футбол
«Рубин» сделал предложение «Спартаку» по Мельгарехо
Хавбек московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может перейти в казанский "Рубин", сообщает "Спорт Бизнес Online".
Обновлено в 04:57
Космос
SpaceX наладит регулярные запуски микроспутников по цене $2,25 млн
Американская компания SpaceX планирует начать регулярные запуски ракет-носителей Falcon 9 для вывода микроспутников общим весом до 150 кг по цене от $2,25 млн.
Обновлено в 00:48
Транспорт
СвЖД запустит «Ласточку» между Екатеринбургом и Серовом
Свердловская железная дорога (СвЖД) запустит электропоезд "Ласточка" сообщением Екатеринбург - Серов, расстояние между городами по прямой составляет 307 км. Состав будет курсировать дважды в неделю, сообщила во вторник пресс-служба СвЖД.
Обновлено в 05:11
Экономика
Прибыль «Полюса» за 1 полугодие выросла в 2,8 раза
Прибыль "Полюса" по МСФО за 1 полугодие 2019 года выросла в 2,8 раза - до 61,58 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 02:34
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Технологии
Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ 30 июля получил право инициировать разделегирование доменов сайтов за нарушения закона, что позволит полностью их блокировать, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:20
Происшествия
Пожилая американка предотвратила массовую бойню в Техасе
Пожилой жительнице Техаса удалось предотвратить массовую бойню, пишет USA Today.
Обновлено в 03:20
Кино
Энди Серкис снимет продолжение фильма «Веном»
Британский режиссер Энди Серкис, известный по картинам "Кинг Конг" (King Kong, 2005) и "Восстание планеты обезьян" (Rise of the Planet of the Apes, 2011), снимет продолжение фантастического фильма "Веном" (Venom, 2018) с Томом Харди в главной роли.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Экономика
«Ведомости»: Сбербанк хочет запустить музыкальный стриминговый сервис
Сбербанк намерен запустить музыкальный стриминговый сервис, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто
В ночном клубе, расположенном в северной части канадского города Торонто, неизвестный устроил стрельбу.
Обновлено в 02:39