Финансы
Московская биржа открылась ростомВзгляд.ру 24 июня в 03:32
Индекс Мосбиржи утром в понедельник вырос на 0,1% – до 2764 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,6% – до 1383 пунктов.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
Экономика
Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом Газпромбанка
Бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов перешел в Газпромбанк, он будет занимать в кредитной организации должность первого вице-президента.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина
Обновлено 24 июня в 05:30
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Телеканал RT обнародовал статистику голосования за резолюцию, которая позволяет России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Экономика
Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте
Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Общество
Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s
Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца
Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Идея подарить выпускникам красноярской школы №143 торт с фотографиями детей, похожими на надгробия, принадлежит родителям учащихся, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
Обновлено в 03:37
Технологии
Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Школьникам разрешат искать информацию в интернете при сдаче ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным наукам.
Обновлено вчера в 21:46
Общество
На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова
Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который готовил член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым
Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.
Обновлено вчера в 18:41
Общество
Вода в Байкале оказалась токсичной
Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Авто
Страховщики определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО
Специалисты компании «АльфаСтрахование» определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Игры
Трейлер к запуску Monster Jam Steel Titans — прыжки и буйство четырёхколёсных гигантов
«Работа над Monster Jam Steel Titans позволила нам использовать весь опыт Rainbow в создании внедорожных гонок MX vs ATV и масштабировать его до невероятного уровня, используя размах, мощь и эмоции Monster Jam!» — прокомментировал исполнительный директор студии Rainbow Крис Гилберт (Chris Gilbert).
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
Авто
Кроссовер Geely Boyue показал, каким станет новый Geely Atlas
Geely Atlas, который известен в Поднебесной под именем Boyue, претерпел в прошлом году небольшой рестайлинг, а скоро на рынок выйдет еще раз обновленная модель, при этом вторая модернизация оказалась масштабнее, а в названии появилась приставка Pro.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Бизнесмен лишился 2,5 млн рублей после ужина в петербургском ресторане
Бизнесмен лишился кольца с драгоценными камнями, мобильного телефона и денежных средств. Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Пожарные Екатеринбурга пересели на BMW
Как пояснили сотрудники второй пожарно-спасательной части МЧС Екатеринбурга, мотоциклы были получены еще год назад в преддверии Чемпионата мира по футболу, но до нынешнего лета стояли в гараже, так как не было ясности, заберет федеральный центр дорогую технику или оставит.
Обновлено в 02:29
Экономика
Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов
Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:28
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei
Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Автосалон Ford загорелся на Выборгском шоссе
В Санкт-Петербурга ночью загорелся автосалон Ford, сообщили очевидцы в социальных сетях 26 июня.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками во время выступления
Во время выступления в городе Стрый Львовской области неизвестные начали бросать дымовые шашки в экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:48