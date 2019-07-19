Финансы

Московская биржа открылась ростомВзгляд.ру 03:19

Следует из данных Московской биржи.
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Рынок акций РФ уверенно растет после шестидневного снижения

ПРАЙМ03:17

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:19

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,6-1%

ТАСС03:09

Российский фондовый рынок открылся ростом индексов

Росбалт03:37

Индекс Московской биржи опустился до 2700 пунктов

Коммерсантъ19:07

Фондовые торги в России открылись ростом

Банки.ру03:05

Южнокорейский фондовый рынок продолжает снижение

REGNUMвчера в 05:13
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Шоу-бизнес

Вика Цыганова рассказала, почему у нее нет детей

Обновлено в 10:28
Политика

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено в 20:08
Общество

В МЧС назвали способы убедиться в съедобности гриба

В МЧС призвали граждан России прежде, чем сорвать гриб, убедиться в его безопасности, а также назвали способы, как это можно сделать.
Обновлено в 23:14
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика

Иран заявил о захвате британского танкера

Обновлено в 14:35
Политика

Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому

Обновлено в 09:27
Общество

На Приморье надвигается тайфун «Данас»

Обновлено вчера в 05:26
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Политика

Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами

Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 15:52
Культура

Эдди Мерфи решил вернуться в жанр стендап-комедии

Обновлено в 19:34
Политика

Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено в 03:54
Авто

Петербургские автозаводы увеличили выпуск машин

За первые шесть месяцев текущего года с конвейеров автозаводов Петербурга сошли 189,2 тыс. легковых машин.
Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Саудовская Аравия разместит в стране войска США

Обновлено в 22:05
Происшествия

В Турции более 50 человек госпитализировали с отравлением

Обновлено в 20:41
Гаджеты

Xiaomi выпустит узкий смартфон без фронтальной камеры

Xiaomi на собственном краудфандинговом сервисе объявила о сборе средств на сверхбюджетный смартфон.
Обновлено в 17:22
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 23:29
Футбол

Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
Обновлено в 20:17
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Хоккей

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина

В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Путин поручил отменить штрафы со спрятанных камер

Президент России Владимир Путин поручил отменить штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные скрытыми камерами.
Обновлено вчера в 13:48
Политика

В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия

США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.
Обновлено в 19:05
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Украинское правительство утвердило введение специальных пошлин на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено вчера в 08:14
Политика

На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы

Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Кино

Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

Обновлено в 18:46
Политика

Соцопрос: В Раду проходят четыре партии

Если бы выборы в украинский парламент проходили, то в Раду прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Обновлено 17 июля в 13:20
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Обновлено в 22:41
Происшествия

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Технологии

Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году

Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено в 18:49
Энергетика

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено в 21:13
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