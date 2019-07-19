Армия и оружие Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России В июле кандидат на пост главы Пентагона, выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер, заявил о состоянии «кибервойны» между США и Китаем с Россией.

Интернет Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк» Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.

Политика «Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам по транзиту "Нафтогаз" заявил, что компания согласна с вариантом по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, и Киев готов работать над достижением договоренностей с Россией.

Происшествия Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Политика Зеленский уволил посла Украины в США и еще 10 дипломатов Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Чалого с поста посла страны в США, а также с должности посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

Общество Около половины жителей США оказались в зоне аномальной жары Около половины жителей США оказались в зоне аномальной жары, предупредило в пятницу федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям FEMA.

Политика Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.

Интернет Израильская программа Pegasus может взламывать iPhone и iCloud Эксперты считают, что с помощью профессиональной программы Pegasus хакеры могут получать доступ к данным, хранящимся во встроенном хранилище смартфонов, а также использует данные из подключенных облачных сервисов.

Общество Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.

Политика Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу Президент России Владимир Путин прокомментировал план главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука относительно Донбасса.

Футбол «Монако» с Головиным проиграл «Эвертону» в товарищеском матче «Монако» и «Эвертон» провели товарищеский матч в рамках подготовки к сезону. Судьбу встречи решил один точный удар.

Экономика Минтруд не планирует повышать пособие по безработице в 2020 году Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России размеры минимальной и максимальной величин пособия для граждан, признанных безработными, выросли с 850 до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей соответственно.

Энергетика Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо «С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.

Кино В сети появился первый трейлер мюзикла «Кошки» Режиссером фильма стал Том Хупер ("Король говорит!"). В сети появился первый трейлер мюзикла "Кошки" от режиссера фильма "Король говорит!"

Армия и оружие Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.