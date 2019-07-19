Финансы

Московская биржа открылась ростомВзгляд.ру 03:19

Следует из данных Московской биржи.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Индекс Московской биржи опустился до 2700 пунктов

Коммерсантъ19:07

Фондовые торги в России открылись ростом

Банки.ру03:05

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,6-1%

ТАСС03:09

Российский фондовый рынок открылся ростом индексов

Росбалт03:37

Рынок акций РФ уверенно растет после шестидневного снижения

ПРАЙМ03:17

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:19

Южнокорейский фондовый рынок продолжает снижение

REGNUMвчера в 05:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:41, Вашингтон
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»

Обновлено в 03:13
Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России

В июле кандидат на пост главы Пентагона, выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер, заявил о состоянии «кибервойны» между США и Китаем с Россией.
Обновлено в 21:33
Гаджеты

Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro

Обновлено в 15:09
Интернет

Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»

Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Политика

Меркель прокомментировала сообщения о своем здоровье

Обновлено в 05:48
Политика

«Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам по транзиту

"Нафтогаз" заявил, что компания согласна с вариантом по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, и Киев готов работать над достижением договоренностей с Россией.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Обновлено в 16:33
Политика

Зеленский уволил посла Украины в США и еще 10 дипломатов

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Чалого с поста посла страны в США, а также с должности посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Наркобарона «Коротышку» перевели в тюрьму самого строгого режима

Обновлено в 21:14
Футбол

Гильерме продлил контракт с ФК «Локомотив» на три года

Обновлено в 12:42
Политика

Иран заявил о захвате британского танкера

Обновлено в 14:35
Общество

Около половины жителей США оказались в зоне аномальной жары

Около половины жителей США оказались в зоне аномальной жары, предупредило в пятницу федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям FEMA.
Обновлено в 20:39
Политика

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 20:17
Интернет

Израильская программа Pegasus может взламывать iPhone и iCloud

Эксперты считают, что с помощью профессиональной программы Pegasus хакеры могут получать доступ к данным, хранящимся во встроенном хранилище смартфонов, а также использует данные из подключенных облачных сервисов.
Обновлено в 16:23
Наука

Физики повысили скорость работы квантового компьютера в 200 раз

Обновлено вчера в 08:45
Общество

Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге

Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
Обновлено в 05:30
Кино

Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

Обновлено в 18:46
Политика

Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу

Президент России Владимир Путин прокомментировал план главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука относительно Донбасса.
Обновлено в 16:09
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Эвертону» в товарищеском матче

«Монако» и «Эвертон» провели товарищеский матч в рамках подготовки к сезону. Судьбу встречи решил один точный удар.
Обновлено в 14:22
Экономика

Минтруд не планирует повышать пособие по безработице в 2020 году

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России размеры минимальной и максимальной величин пособия для граждан, признанных безработными, выросли с 850 до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей соответственно.
Обновлено в 06:09
Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Кино

В сети появился первый трейлер мюзикла «Кошки»

Режиссером фильма стал Том Хупер ("Король говорит!"). В сети появился первый трейлер мюзикла "Кошки" от режиссера фильма "Король говорит!"
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране

Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Музыка

Ширан спел на концерте в Москве в футболке сборной России по футболу

Обновлено в 19:16
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 08:17
Общество

На Приморье надвигается тайфун «Данас»

Обновлено вчера в 05:26
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Общество

Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Обновлено в 11:14
ещё по теме
Главное