Финансы
Московская биржа открылась ростомВзгляд.ру 03:19
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:56, Вашингтон
Политика
Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского
Обновлено в 09:05
Политика
Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада
Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют.
Обновлено в 04:44
Путешествия
Туристы Кубани получили штрафы за отказ платить курортный сбор
Побывавшие на курортах Краснодарского края туристы, которые не пожелали оплатить курортный сбор, начали получать штрафы, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 06:16
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Армия и оружие
Доковый этап ремонта подлодки «Новороссийск» завершен
Доковый этап ремонта подлодки "Новороссийск" завершен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроении.
Обновлено в 04:59
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Футбол
Конте: «Мне нравится игра Лукаку»
Вы хорошо знаете, что мне нравится его игра.
Обновлено в 07:26
Футбол
Андрей Аршавин: «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком»
«Спартак» пока не может найти свою игру, не может определиться с составом. Думаю, что «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком».
Обновлено в 09:44
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Футбол
«Челси» проиграл японской команде в товарищеском матче
Лондонский «Челси» потерпел поражение в товарищеском матче с «Кавасаки Фронтале».
Обновлено в 07:54
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату
Обновлено в 08:13
Технологии
Казахстан «защитил» граждан, перехватывая HTTPS-трафик
Правительство Казахстана решило перехватывать весь зашифрованный HTTPS-трафик на территории страны.
Обновлено в 03:52
Интернет
«ВКонтакте» анонсировала запуск приложения для знакомств Lovina
Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала приложение для знакомств Lovina.
Обновлено в 09:48
Политика
В агентстве ТАСС сменится главный редактор
Новым главным редактором ТАСС станет Михаил Петров, занимающий сейчас пост заместителя главреда. Об этом сообщает само информагентство.
Обновлено в 06:29
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ягоды
Обновлено в 01:00
Футбол
БК «Зенит» стартует в Евролиге 4 октября
Баскетбольный «Зенит» стартует 4 октября матчем против «Альбы» (Берлин).
Обновлено в 08:25
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Врача в Новосибирске уволили после рассказа об ужасных условиях труда
Заведующего ортопедическим отделением Клинической стоматологической поликлиники №2 Романа Салова уволили после его публичного рассказа о ужасных условиях лечения и низкой зарплате, он намерен обжаловать решение в суде, рассказал Sibnet.ru сам врач.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео
На польском полигоне Пески военные смоделировали танковый бой с участием американских Bradley и M1 Abrams, польских Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (лицензия советской гусеничной боевой машины пехоты).
Обновлено в 08:06
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Развод экс-короля Малайзии с «Мисс Москва» опровергли
В шариатском суде Сингапура опровергли сообщение о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и модели Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:45
Футбол
Де Лигт взял игровой номер Карреры и Конте в «Ювентусе»
Новичок туринского футбольного клуба «Ювентус» защитник Маттейс де Лигт определился, под каким номером он будет выступать за команду.
Обновлено в 07:03
Экономика
Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице
Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27
Экономика
«Ростех» впервые выпустит облигации
Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации (НССА), которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено в 09:34
Игры
В Steam стартовала космическая распродажа
В рамках "космической распродажи" в Steam скидками обзавелись сотни игр, связанные с космосом.
Обновлено в 09:50
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Общество
Купальный сезон в Москве в этом году не состоялся
Благоприятных погодных условий для купального сезона в Москве не ожидается.
Обновлено в 06:28