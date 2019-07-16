Финансы
Московская биржа открылась ростомВзгляд.ру вчера в 03:16
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 15:37, Вашингтон
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Кино
Сериал «Игра престолов» побил рекорд по количеству номинаций на «Эмми»
«Игре престолов» удалось побить рекорд, установленный в 1994 году. Тогда у сериала «Полиция Нью-Йорка» («NYPD Blue») было 27 номинаций.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика
В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными
На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново
Обновлено в 07:49
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Турция заказала более 100 американских истребителей F-35, однако больше купить не сможет из-за сделки по российским системам С-400.
Обновлено в 15:12
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
Петицию к Зеленскому поддержал 1 млн жителей Донбасса
Информация о числе поддержавших петицию публикуется на соответствующем сайте, а также дублируется на большом экране, установленном в центре Донецка.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Унесенная порывом ветра крыша повредила петербургский поезд в Сочи
В Сочи ураганным ветром снесло крышу летнего кафе, конструкция обрушилась на железнодорожные пути и повредила поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:24
Политика
Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Йеменские мятежники атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Телевидение Йемена сообщило, что хуситы при помощи дронов атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Военным в России запретят рассказывать о службе
Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено в 10:53
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Европарламент утвердил министра обороны ФРГ на пост главы Еврокомиссии
Депутаты Европарламента поддержали кандидатуру главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 14:26
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика
У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг
Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.
Обновлено в 09:38
Технологии
Почти 50 % россиян устали от рекламных уведомлений на своем телефоне
По итогам исследования, рекламные объявления занимают наибольшее число среди всплывающих уведомлений на экране телефона, так называемых «push-уведомлений».
Обновлено в 06:08
Футбол
Стал известен новый тренер ФК «Краснодар»
В футбольном клубе «Краснодар» произошли внезапные изменения в тренерском составе. О новом назначении стало известно 16 июля.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Российская балерина Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкогольной зависимости, прозвучавшие из уст журналистки Ирины Шихман и режиссёра Никиты Лойка.
Обновлено в 09:12
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Культура
В библиотеки Петербурга поступила уникальная книга о России
Обновлено в 12:36
Политика
Украина заявила о готовности увеличить транзит газа в Европу
Компания "Нафтогаз Украины" заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа европейским потребителям в связи с ремонтными работами газопровода "Северный поток".
Обновлено в 09:05
Политика
Петиция о выкупе Крыма у РФ в рассрочку появилась на сайте Зеленского
Петиция с требованием «смелых решений» по Крыму и Донбассу появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:27