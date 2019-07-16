Финансы

Московская биржа открылась ростомВзгляд.ру вчера в 03:16

Следует из данных Московской биржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

К середине лета рынок подошел уставшим

Finam.Ru13:19

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Интерфакс03:15

Рынок акций РФ снижается в отсутствие драйверов роста

ПРАЙМ09:54

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:16

Дневной обзор рынка акций 16.07.2019. Волатильность на российском рынке начинает расти

Глас Народа09:08

Торги на российском рынке акций начались снижением индексов

Росбалт03:37

Российский рынок акций открылся в красной зоне

Финмаркет03:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 15:37, Вашингтон
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Кино

Сериал «Игра престолов» побил рекорд по количеству номинаций на «Эмми»

«Игре престолов» удалось побить рекорд, установленный в 1994 году. Тогда у сериала «Полиция Нью-Йорка» («NYPD Blue») было 27 номинаций.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика

В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными

На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново

Обновлено в 07:49
Кино

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Турция заказала более 100 американских истребителей F-35, однако больше купить не сможет из-за сделки по российским системам С-400.
Обновлено в 15:12
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Канаде упал легкомоторный самолет, погибли четыре человека

Обновлено в 14:29
Политика

Петицию к Зеленскому поддержал 1 млн жителей Донбасса

Информация о числе поддержавших петицию публикуется на соответствующем сайте, а также дублируется на большом экране, установленном в центре Донецка.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Унесенная порывом ветра крыша повредила петербургский поезд в Сочи

В Сочи ураганным ветром снесло крышу летнего кафе, конструкция обрушилась на железнодорожные пути и повредила поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:24
Политика

Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле

Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

Йеменские мятежники атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Телевидение Йемена сообщило, что хуситы при помощи дронов атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие

Военным в России запретят рассказывать о службе

Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено в 10:53
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым при странных обстоятельствах

Обновлено в 11:16
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
Политика

Европарламент утвердил министра обороны ФРГ на пост главы Еврокомиссии

Депутаты Европарламента поддержали кандидатуру главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 14:26
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика

У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг

Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.
Обновлено в 09:38
Технологии

Почти 50 % россиян устали от рекламных уведомлений на своем телефоне

По итогам исследования, рекламные объявления занимают наибольшее число среди всплывающих уведомлений на экране телефона, так называемых «push-уведомлений».
Обновлено в 06:08
Футбол

Стал известен новый тренер ФК «Краснодар»

В футбольном клубе «Краснодар» произошли внезапные изменения в тренерском составе. О новом назначении стало известно 16 июля.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Российская балерина Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкогольной зависимости, прозвучавшие из уст журналистки Ирины Шихман и режиссёра Никиты Лойка.
Обновлено в 09:12
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Происшествия

Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца

Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Культура

В библиотеки Петербурга поступила уникальная книга о России

Обновлено в 12:36
Политика

Украина заявила о готовности увеличить транзит газа в Европу

Компания "Нафтогаз Украины" заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа европейским потребителям в связи с ремонтными работами газопровода "Северный поток".
Обновлено в 09:05
Политика

Петиция о выкупе Крыма у РФ в рассрочку появилась на сайте Зеленского

Петиция с требованием «смелых решений» по Крыму и Донбассу появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:27
ещё по теме
Главное