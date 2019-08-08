Финансы
Московская биржа открылась ростомВзгляд.ру вчера в 03:16
Индекс Мосбиржи утром в четверг вырос на 0,9% – до 2699,07 пункта, индекс РТС поднялся на 1,62% – до 1305,72 пункта.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:40, Вашингтон
Футбол
В «Сочи» может перейти еще один игрок «Зенита»
Миха Мевля станет седьмым футболистом "Зенита", перешедшим в состав "Сочи" нынешним летом.
Обновлено в 05:56
Общество
Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд
Обновлено в 05:41
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Общество
Штормовые порывы ветра зафиксировали в Москве
Днем в пятницу на территории новой Москвы зафиксировали порывы ветра до 21 метра в секунду, сильный ветер сохранится в городе до вечера, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море
Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море.
Обновлено в 04:34
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Футбол
Стали известны расходы английских клубов на трансферы
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов.
Обновлено в 06:52
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Футбол
Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»
Обновлено в 06:23
Гаджеты
Смартфоны Oppo на мировом рынке оказались популярнее iPhone
Компания Samsung является лидером на рынке с результатом 75,1 млн проданных смартфонов, а следом за ней расположилась Huawei – 58,7 млн устройств.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Одежду пострадавших под Северодвинском военных сожгли
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Футбол
«Спартак» назвал стартовый состав на матч с «Туном»
Обновлено вчера в 12:07
Общество
Площадь пожаров в Сибири и на ДФО уменьшилась на 1,2 миллиона гектаров
Площадь природных пожаров в трех субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов удалось снизить более чем на 1,2 миллиона гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 06:37
Авто
Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Еще в апреле 2018 года директор по маркетингу Volkswagen Йохен Сенгпил заявил, что логотип «должен иметь сильную символическую силу как на автомобилях, так и на смартфонах».
Обновлено в 04:16
Политика
Глава ЦИК: эксперты перепроверят подписи за кандидатов в Мосгордуму
Подписи, ставшие причиной отказа в регистрации для участия в выборах в МГД, будут перепроверены.
Обновлено в 07:14
Общество
После приезда полпреда в зауральском селе решили построить новую школу
Решение принято после того, как действующую школу 9 августа посетил уральский полпред Николай Цуканов, передает корреспондент «URA.RU».
Обновлено в 04:32
Политика
В ДНР заявили о готовности обменять пленных по формуле «102 на 50»
Ранее омбудсмен республики заявляла о возможности провести обмен пленными между ДНР и Украиной ближе к осени, если украинская сторона в срок выполнит все необходимые процедуры.
Обновлено в 06:52
Авто
В России начались продажи нового купе Toyota GR Supra
С сегодняшнего дня, 9 августа, в нашей стране стартуют продажи спортивного купе Toyota GR Supra.
Обновлено в 00:30
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сыры
Самым опасным сыром назван с плесенью. Об этом СМИ рассказала врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.
Обновлено в 01:53
Политика
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США
Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Летевший в Грецию самолет вынужденно сел в Краснодаре
Обновлено в 07:31
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30