Финансы
Московская биржа открылась ростомВзгляд.ру 03:16
Индекс Мосбиржи утром в четверг вырос на 0,9% – до 2699,07 пункта, индекс РТС поднялся на 1,62% – до 1305,72 пункта.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:25, Вашингтон
Происшествия
Под Новороссийском в крупном ДТП погибли дети
Обновлено в 12:38
Происшествия
Появилось видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
Зеленский осмотрел производство беспилотных летательных систем в Турции
В время своего официального визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский посетил производство беспилотных летательных систем Baykar Aerospace and Defense.
Обновлено в 12:51
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" подчеркнули, что заработная плата российских космонавтов соответствует оплате труда астронавтов NASA.
Обновлено в 10:05
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
В Киеве заявили о готовности ФРГ к переговорам в нормандском формате
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о готовности ФРГ к участию в переговорах в нормандском формате.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Сторонники Атамбаева направляются в Бишкек
Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева направляются из села Кой-Таш в Бишкек, сообщил корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий.
Обновлено в 12:26
Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Названа дата прощания с Аллой Вербер
Причиной назвали продолжительную болезнь, которая повлекла отказ работы всех органов.
Обновлено в 12:27
Экономика
Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ
Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Космос
Телескоп ALMA увидел 39 невидимых галактик
Обновлено в 11:24
Общество
В Москве из-за грозы объявлен «оранжевый» уровень опасности
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за вероятности сильного ветра и грозы.
Обновлено в 11:19
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Наука
Биоразлагаемый имплант может заменить катетеры в местной анестезии
Новый биоразлагаемый имплант может послужить эффективной заменой катетерам в рамках местной анестезии.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Артисту Black Star поклонники испортили авто
Нашлись в числе поклонников Миши Марвина и максимально рассудительные фолловеры.
Обновлено в 11:30
Футбол
«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо
Обновлено в 12:44
Происшествия
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном
Обновлено вчера в 10:56
Футбол
«Зенит» арендовал защитника «Енисея» Захарова
Пресс-служба «Енисея» на своей странице в «Твиттере» сообщила, что защитник команды Глеб Захаров продолжит карьеру в «Зените».
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила первенца
Чуть больше года назад поклонники Карины Разумовской с удивлением узнали, что она тайно вышла замуж за бывшего одноклассника, Егора Бурдина.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Задержанный СК оппозиционер обвинил Навального и Соболь в своем аресте
Обвиняемый в участии в «массовых беспорядках» 27 июля Сергей Фомин, который ранее добровольно сдался полиции, заявил в интервью «Медиазоне», что ответственным за свое задержание по уголовному делу считает политиков Алексея Навального и Любовь Соболь.
Обновлено в 13:06
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили контракт с Netflix
Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс заключили многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix на 200 миллионов долларов, они будут снимать для него фильмы и сериалы.
Обновлено в 02:20
Гаджеты
Смартфон Nubia Z20 получил два экрана и тройную камеру
Обновлено в 09:29
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»
Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.
Обновлено в 12:42
Авто
Американцы не признали эффективность подушек безопасности
Обновлено в 06:13
Футбол
УЕФА дисквалифицировал украинского вратаря за расизм
Контрольно-этическая и дисциплинарная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировала вратаря латвийского "Вентспилса" Константина Махновского на десять матчей, проводимых под эгидой организации за проявление расизма.
Обновлено в 13:12