Финансы

Московская биржа открылась ростомВзгляд.ру 03:16

2 фото
Индекс Мосбиржи утром в четверг вырос на 0,9% – до 2699,07 пункта, индекс РТС поднялся на 1,62% – до 1305,72 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:16

Мосбиржа открылась уверенным ростом

Экономика сегодня03:42

Рынок акций РФ уверенно растет на открытии торгов четверга

ПРАЙМ03:16

Рубль с утра растет к доллару и евро. Поднимаются и биржевые индексы

Интересант03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:25, Вашингтон
Происшествия

Под Новороссийском в крупном ДТП погибли дети

Обновлено в 12:38
Происшествия

Появилось видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева

Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие

Зеленский осмотрел производство беспилотных летательных систем в Турции

В время своего официального визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский посетил производство беспилотных летательных систем Baykar Aerospace and Defense.
Обновлено в 12:51
Общество

Стала известна зарплата российских космонавтов

В "Роскосмосе" подчеркнули, что заработная плата российских космонавтов соответствует оплате труда астронавтов NASA.
Обновлено в 10:05
Кино

Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм

Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

В Киеве заявили о готовности ФРГ к переговорам в нормандском формате

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о готовности ФРГ к участию в переговорах в нормандском формате.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Сторонники Атамбаева направляются в Бишкек

Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева направляются из села Кой-Таш в Бишкек, сообщил корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий.
Обновлено в 12:26
Политика

США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»

Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Названа дата прощания с Аллой Вербер

Причиной назвали продолжительную болезнь, которая повлекла отказ работы всех органов.
Обновлено в 12:27
Экономика

Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ

Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Космос

Телескоп ALMA увидел 39 невидимых галактик

Обновлено в 11:24
Общество

В Москве из-за грозы объявлен «оранжевый» уровень опасности

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за вероятности сильного ветра и грозы.
Обновлено в 11:19
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Наука

Биоразлагаемый имплант может заменить катетеры в местной анестезии

Новый биоразлагаемый имплант может послужить эффективной заменой катетерам в рамках местной анестезии.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Артисту Black Star поклонники испортили авто

Нашлись в числе поклонников Миши Марвина и максимально рассудительные фолловеры.
Обновлено в 11:30
Футбол

«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо

Обновлено в 12:44
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном

Обновлено вчера в 10:56
Футбол

«Зенит» арендовал защитника «Енисея» Захарова

Пресс-служба «Енисея» на своей странице в «Твиттере» сообщила, что защитник команды Глеб Захаров продолжит карьеру в «Зените».
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила первенца

Чуть больше года назад поклонники Карины Разумовской с удивлением узнали, что она тайно вышла замуж за бывшего одноклассника, Егора Бурдина.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Задержанный СК оппозиционер обвинил Навального и Соболь в своем аресте

Обвиняемый в участии в «массовых беспорядках» 27 июля Сергей Фомин, который ранее добровольно сдался полиции, заявил в интервью «Медиазоне», что ответственным за свое задержание по уголовному делу считает политиков Алексея Навального и Любовь Соболь.
Обновлено в 13:06
Политика

Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле

Обновлено в 12:32
Политика

В Сербии предложили передать Косово России

Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском

Обновлено в 06:22
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили контракт с Netflix

Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс заключили многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix на 200 миллионов долларов, они будут снимать для него фильмы и сериалы.
Обновлено в 02:20
Гаджеты

Смартфон Nubia Z20 получил два экрана и тройную камеру

Обновлено в 09:29
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»

Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.
Обновлено в 12:42
Авто

Американцы не признали эффективность подушек безопасности

Обновлено в 06:13
Футбол

УЕФА дисквалифицировал украинского вратаря за расизм

Контрольно-этическая и дисциплинарная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировала вратаря латвийского "Вентспилса" Константина Махновского на десять матчей, проводимых под эгидой организации за проявление расизма.
Обновлено в 13:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное