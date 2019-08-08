Финансы

Московская биржа открылась ростомВзгляд.ру 03:16

Индекс Мосбиржи утром в четверг вырос на 0,9% – до 2699,07 пункта, индекс РТС поднялся на 1,62% – до 1305,72 пункта.
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Курс доллара на Мосбирже по итогам дня снизился до 65,145 рубля

ТАСС12:41

Рынок акций РФ растет на фоне улучшения настроений на внешних площадках

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Мосбиржа открылась уверенным ростом

Экономика сегодня03:42

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:16

Рубль с утра растет к доллару и евро. Поднимаются и биржевые индексы

Интересант03:10
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Армия и оружие

Жители Тулуна получили 18 тысяч литров воды и 16 тысяч буханок хлеба

Подразделения Центрального военного округа раздали жителям Тулуна около 18 тысяч литров питьевой воды и 16 тысяч буханок хлеба.
Обновлено в 09:01
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Здоровье

Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца

Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина.
Обновлено в 21:11
Политика

Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Общество

Житель Аляски обнаружил бутылку с посланием от советских моряков

Обновлено в 12:19
Общество

В России впервые замечен сельдяной король

Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Здоровье

Ночные походы в туалет оказались признаком опасной болезни

Частое опорожнение мочевого пузыря в ночные часы не имеет ничего общего со старением организма и является признаком возникновения нескольких опасных болезней, утверждают учёные Великобритании.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Футбол

Кононов: кредит доверия от Федуна существует

Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
Обновлено в 15:35
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Общество

В Китае объявили желтый уровень опасности из-за супертайфуна «Лекима»

Желтый уровень опасности объявлен в Китае из-за приближающегося к восточному побережью страны тайфуна "Лекима", который накануне ночью усилился до супертайфуна.
Обновлено вчера в 22:54
Наука

В Ирландии найдено скопление неолитических памятников

Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Авто

В РФ отзовут более 500 пикапов Mercedes-Benz X-Class

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 575 автомобилей Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области

Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную

Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено в 21:34
Политика

Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп

Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 21:59
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Общество

Беглов обозначил планы по рекультивации полигона «Новоселки»

Полигон "Новоселки" в Петербурге полностью закроют к 2021 году, сообщил действующий глава города Александр Беглов.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

Британские военные сообщили о двух случаях сопровождения Ту-95 и Су-27

Typhoon, дислоцированные в Балтии, в свою очередь, вылетали для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27, пролетавших рядом с воздушной границей Эстонии, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 19:05
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика

Uber отчитался о рекордных квартальных убытках

Убытки американской компании Uber во втором квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие

Sohu: МБР «Сармат» прикрыла слабость российского флота

В недавно развернувшемся противоборстве российские военные проявили явную слабость.
Обновлено в 21:24
Политика

В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии

В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено вчера в 04:29
Политика

В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47
Технологии

Искусственный интеллект поможет найти пропавших людей

Высокотехнологичные инструменты анализа аэрофотоснимков на основе нейросетей, SMS-рассылки с применением Big Data, поисковые дроны, опросы абонентов и многое другое предлагают российские сотовые операторы спасателям, занимающимся поиском пропавших людей.
Обновлено в 19:09
Недвижимость

Россиянам разрешат покупать квартиры за треть стоимости

Покупателям жилья в новостройках могут позволить вносить на эскроу-счета застройщиков не всю сумму сразу, а лишь задаток в размере 30 процентов от полной стоимости квартиры.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
Обновлено в 16:30
Экономика

Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась в 1,7 раза

Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн.
Обновлено в 21:53
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