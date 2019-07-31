Финансы

Московская биржа открылась ростомВзгляд.ру 29 июля в 03:13

Следует из данных Московской биржи.
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Подробнее о событии

Рынок акций РФ завершил торги в среду в зеленой зоне, по итогам июля - в минусе

Финмаркет12:05

Индексы РФ завершили торги в «зеленой зоне»

Банки.ру11:55

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

ТАССвчера в 12:40

Рынок акций РФ растет вместе с бумагами секторов нефтегаза и электроэнергетики

ПРАЙМ09:57

Российский фондовый рынок открылся без единой динамики

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Отчеты крупнейших европейских компаний настроили инвесторов на пессимистичный лад

Finam.Ru03:40

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:11
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:51, Ашберн
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Кино

«Король Лев» заработал $1 миллиард в мировом прокате

Ремейк известного голливудского мультфильма 1994 года «Король лев», снятый целиком в современных технологиях фотореалистичной компьютерной анимации, собрал 1 миллиард долларов в мировом прокате.
Обновлено в 11:56
Политика

Комитет Сената США одобрил санкции против «Северного потока-2»

Комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2», передает Reuters.
Обновлено в 12:36
Экономика

В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Армия и оружие

Самолеты Минобороны перебросят в Красноярск для тушения пожаров

Обновлено в 12:48
Наука

Российские физики создали первый «медный» аналог графена

Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Баллистические ракеты КНДР не долетели до Японии

"Наши вооруженные силы сегодня [в среду] на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", - заявили в объединенном комитете начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

В США предложили подружить С-400 и F-35

Американское военное издание Defence News предложило несколько вариантов выхода из сложной ситуации, в которую попали США в своем противостоянии с Турцией из-за российских зенитных систем С-400 "Триумф".
Обновлено в 05:26
Политика

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Обновлено в 07:43
Футбол

«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с Эрмитажем

В среду, 31 июля, «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с Эрмитажем.
Обновлено в 10:17
Футбол

Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» с «Тоттенхэмом»

"Реал" вчера играл против "Тоттенхэма" в рамках 1/2 финала Audi Cup. В это же самое время полузащитник команды Гарет Бэйл играл в гольф.
Обновлено в 08:37
Гаджеты

Apple начала побег из Китая

Apple начала перенос производства из Китая во Вьетнам в попытке избежать повышенных импортных пошлин, введенных США в рамках торговой войны, пишет The New York Times.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Здоровье

Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
Обновлено в 11:26
Происшествия

В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски

В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 10:01
Наука

В Японии одобрили опыты по созданию гибридов человека и животного

Японский ученый, изучающий стволовые клетки, первым получил государственную поддержку для новых научных экспериментов – внедрения клеток человека в эмбрионы животного.
Обновлено в 05:35
Космос

Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12" добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:06
Наука

Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина

В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика

«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд

Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Общество

Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
Обновлено в 07:52
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Эпизод "Маша плюс Каша" мультфильма "Маша и Медведь", размещённый на "Ютубе", посмотрели более четырёх миллиардов раз.
Обновлено в 12:33
Футбол

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 может пройти на «Уэмбли»

Напомним, финал Лиги чемпионов проходил на «Уэмбли» в сезоне-2010/11 и сезоне-2012/13.
Обновлено в 10:54
Футбол

Семин: тоже жду трансферов «Локомотива»

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что еще рассчитывает на усиление позиций в летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:26
Футбол

Rammstein и гол в ворота Акинфеева: «Спартак» эффектно представил Шюррле

Пресс-служба московского "Спартака" оригинально представила новичка команды чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле.
Обновлено в 11:34
Политика

Россия покажет на МАКС-2019 экспортные варианты Ил-76 и Ил-78

Россия презентует новейшие модификации Ил-76 и Ил-78 на авиасалоне МАКС-2019 экспортным заказчикам, об этом заявили в пресс-службе Рособоронэкспорта.
Обновлено в 12:32
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Музыка

Максима Фадеева обвинили в плагиате

Бард Pashket V уверен, что композиция популярной на сегодняшний день певицы MOLLY «Я просто люблю тебя», которую для нее написал Фадеев, имеет слишком много общего с его песней под названием «Дни и ночи».
Обновлено в 02:59
Экономика

Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с 2017 года

По сравнению с прошлой неделей индекс потребительских цен составил 99,9%. Последний раз недельная дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года.
Обновлено в 10:03
Гаджеты

Samsung выпустит смартфон повышенной прочности Galaxy Active

Южнокорейская компания Samsung, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску смартфон Galaxy Active, который будет выполнен в корпусе повышенной прочности.
Обновлено в 07:48
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