Финансы
Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленноБанки.ру 03:12
Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:02 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 732,4 пункта. Индекс РТС подрос на 0,34% — до отметки 1 357,49.
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