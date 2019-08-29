Финансы
Взгляд.руМосковская биржа открылась разнонаправленно
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Происшествия
В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку
В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:50
Шоу-бизнес
Влад Соколовский признался бывшей жене Рите Дакоте в нежных чувствах
После концерта Риты Дакоты, на котором Влад Соколовский отметился публичным проявлением нежных чувств к бывшей супруге, певец также опубликовал в stories на своей страничке в Instagram несколько постов, посвященных именно ей.
Дни24 02:30
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Происшествия
Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
Известия 01:49
Политика
Министры ЕС обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе
В четверг в Финляндии, которая председательствует в ЕС, проходит неформальная встреча министров обороны европейских стран, на которой планируется обсудить вопросы гибридных угроз, влияние новых технологий и климата на безопасность, а также морскую безопасность.
РИА Новости 03:17
Общество
Кемеровской пенсионерке выплатили 160 тысяч рублей по партбилету СССР
Кузбасской пенсионерке по требованию прокурора пересчитали пенсию и назначили доплату в 160 тысяч рублей на основании предоставленного женщиной партийного билета от 1975 года.
ФАН 03:03
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
Лукашенко предложил Болтону начать отношения с чистого листа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном предложил начать белорусско-американские отношения с чистого листа.
Газета.Ru 08:07
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
РИА Новости 05:47
Политика
Партия «Слуга народа» создала коалицию в Верховной раде
Коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" создана в Верховной раде нового девятого созыва, она насчитывает 254 депутата.
РИА Новости 06:47
Экономика
Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Гаджеты
Redmi представила смартфон Redmi Note 8
Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.
ITZine.ru 07:33
Политика
Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву
Украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам в колонии по обвинению в подготовке терактов, этапировали из ИК-8, расположенной в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в Москву.
РБК 03:49
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Автоспорт
Появился черновой календарь Формулы-1 на 2020
29 августа "Формула-1" опубликовала предварительный календарь на 2020 год, этапы включают 22 гонки за сезон в 8,5 месяцев, вместивший семь сдвоенных Гран При.
МонаВиста 06:57
Энергетика
Польша решила продавать Украине доставленный из США газ
В конце 2019 года польская компания PGNiG планирует начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
РБК 08:36
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Футбол
«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста 06:03
Космос
Космонавты МКС выйдут в открытый космос для оценки состояния «Союзов»
В ноябре российские космонавты покинут МКС и выйдут в открытый космос для оценки состояния «Союзов» — они снимут один из специальных элементов корабля, что в дальнейшем поможет специалистам оценить возможность продления ресурса данных моделей пилотируемых кораблей.
NewInform 04:41
Происшествия
Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Политика
«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова
В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Общество
Хэмилтон запускает сеть ресторанов с вегетарианскими бургерами
Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сообщил о запуске сети ресторанов «Neat Burger», в котором гостям будут предлагаться блюда на растительной основе.
Sport24.ru 05:30
Театры
Во МХАТе объяснили подачу жалобы на нового худрука в прокуратуру
Актеры МХАТ имени Горького подали в прокуратуру жалобу на нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.
РБК 07:43
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»
7Дней.ру вчера в 10:00
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30