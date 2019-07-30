Финансы
Московская биржа открылась разнонаправленноВзгляд.ру 03:11
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Врачи не нашли отравляющих веществ в организме Навального
По результатам исследований биологических материалов главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального врачи не выявили веществ, вызывающих отравления, заявил главный врач НИИ Склифосовского Алексей Токарев.
Обновлено в 08:05
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Экономика
Эксперты считают, что ФРС снизит учетную ставку на 25 базисных пунктов
31 июля ФРС примет итоговое решение по учетной ставке. Большинство трейдеров ожидают ее снижения на 25 базисных пунктов до 2-2,25%.
Обновлено в 00:46
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 07:50
Экономика
Зарплату главы Фонда развития моногородов сравнили с их бюджетами
Как следует из материалов проверки, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превышает расходы бюджетов некоторых из моногородов по итогам прошлого года.
Обновлено 29 июля в 19:01
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Экономика
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Спорт
Фристайлист из Белоруссии продал золото Олимпиады ради друга
Обновлено в 06:38
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Из Рязанской ОДКБ массово увольняются медики
Из Рязанской ОДКБ массово увольняются медики. Об этом сообщает «Альянс врачей».
Обновлено в 06:33
Футбол
Тихонов: «Спартак» не будет претендовать на призовые места в РПЛ сезона-2019/20
Московский футбольный клуб "Спартак" не сможет подняться выше четвертого места по итогам сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 05:38
Баскетбол
Официально: чемпион НБА Мозгов перешел в «Химки»
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Кливленд Кавальерс" Тимофей Мозгов официально стал игроком подмосковных "Химок".
Обновлено в 07:29
Происшествия
ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
Обновлено в 06:49
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Шукшина дала наставление Фоке и Фоме в день рождения
Обновлено в 04:37
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Общество
Около 70% россиян признались в готовности променять семью на работу
В ходе опроса 68% респондентов признались, что готовы уделять меньше времени семье и больше работе ради карьерного роста и повышения зарплаты.
Обновлено в 06:29
Музыка
Музыканты из Rammstein признались в любви к России
Немецкая рок-группа Rammstein в призналась в любви к России.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Общество
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири
Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.
Обновлено в 07:49
Экономика
В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.
Обновлено вчера в 19:28