Экономика

«Московская Биржа» в июле снизила объем торгов на 4,1%Finam.Ru вчера в 11:12

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Объем торгов фьючерсами и опционами на товары вырос на 24,6% и достиг 2,4 трлн рублей (1,9 трлн рублей в июле 2018 года). Объем открытых позиций на срочном рынке увеличился на 34,6%, составив на конец месяца 609,8 млрд рублей (453,2 млрд рублей на конец июля 2018 года).
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