Объем торгов фьючерсами и опционами на товары вырос на 24,6% и достиг 2,4 трлн рублей (1,9 трлн рублей в июле 2018 года). Объем открытых позиций на срочном рынке увеличился на 34,6%, составив на конец месяца 609,8 млрд рублей (453,2 млрд рублей на конец июля 2018 года).

«Московская Биржа» в июле снизила объем торгов на 4,1%

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына «Получается, что я просто провожу с сыновьями больше времени, занимаюсь уходом за ними, забочусь, а папа зарабатывает деньги, поэтому общается с ними не так много, но зато качественно и ярко», — подметила Мельникова, сообщает издание «Мел».

Футбол Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.

Политика Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.

Происшествия Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.

Происшествия Крупный пожар случился в центре Москвы 11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.

Экономика Huawei отчиталась о рекордной выручке в России За год доля Huawei в количестве проданных устройств увеличилась с 11 до 20%, за счет чего китайский производитель обогнал американскую Apple и занял второе место.

Общество Финляндия ужесточит правила получения шенгенской визы для россиян С 1 сентября Финляндия ужесточит правила получения шенгенской визы для жителей России. Об этом сказано в заявлении МИД страны.

Происшествия Россияне подрались на борту самолета в Турции Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Единоборства Назван предполагаемый соперник Федора Емельяненко Следующий поединок Федора Емельяненко, которого называют "Последний император", может пройти 29 декабря в Японии.

Армия и оружие В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Армия и оружие Шойгу объявил Армейские международные игры открытыми Министр обороны России Сергей Шойгу открыл пятые Армейские международные игры.

Армия и оружие Украинские MRAP обещают улучшить по результатам их эксплуатации на Донбассе Руководство производителя украинских MRAP обещает улучшить характеристики своих бронемашин на основе полученной от ВСУ информации.

Здоровье Столичный медцентр закрыли после оформления кредитов на пенсионеров Как сообщили в пресс-службе ведомства, это произошло после оформления кредитов на пациентов, преимущественно пенсионеров, под высокие проценты.

Политика Путин и Трамп обсудили отставку посла США в России Журналисты выяснили, что главы государств обсудили отставку посла США в России Джона Хантсмана.

Общество Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Армия и оружие Т-14 «Армата»: монитор для БПЛА «Птеродактиль» На днях «Военное обозрение» опубликовало материал с обсуждением кадра из внутреннего (обитаемого) отсека танка Т-14 «Армата».