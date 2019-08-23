с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.

Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО

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Политика Росгвардия попросила здания и земли Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.

Армия и оружие Ракетоносец Ту-160 продемонстрировали в действии на видео Ту160 «Белый Лебедь» является самым большим и тяжелым серийным стратегическим ракетоносцем в мире вошедшим в серию.

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Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года В допинг-пробе форварда сборной России по хоккею и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова обнаружили кокаин, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

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Шоу-бизнес Филипп Киркоров показал, как отдыхал с детьми в Крыму В Сети отметили, что сын и дочь артиста подросли за лето. Король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров воспитывает двоих детей.

Политика США отозвали свое предложение Турции по ЗРК Patriot Вашингтон официально отозвал свое предложение Анкаре о покупке противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским ЗРК С-400.

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Происшествия В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля «Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует ее слова «РИА Новости».

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Общество Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.

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Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Общество Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, — более 133 тыс. против 18 тыс. руб. Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее.