Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗОГазета.Ru вчера в 16:06
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после прилета в Киев в пятницу встретилась в СИЗО с главой "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским, сообщает местное издание "Вести".Московский Комсомолецвчера в 15:43
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Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.
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Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
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Кино
Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
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В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС
Стыковка космического корабля "Союз", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МКС) была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.
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Эксперт предрек принцу Гарри потерю популярности из-за лицемерия
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Савченко заявила об украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.
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Общество
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
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В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено вчера в 15:48
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Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
Миранчуки тащат «Локо». Руководство готово отпустить их в Европу, но Семин против
Миранчуки подарили Семину шедевр Сейчас 23-летние Алексей и Антон входят в тройку лучших игроков с российским паспортом по версии Instat.
Обновлено 22 августа в 17:10
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В Финляндии создали духи из человеческого пота
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Замглавы администрации Тамбова погиб в Рязанской области
Обновлено в 04:11
Политика
США отозвали предложение Турции о продаже Patriot
В США отозвали свое предложение Турции о продаже американских зенитных ракетных системы Patriot из-за выхода его срока действия.
Обновлено 22 августа в 21:56
Происшествия
Отставки руководства электрокомпании потребовали в Греции
Отставки членов совета директоров электрокомпании HEDNO (DEDDIE) потребовало министерство окружающей среды и энергетики Греции после крушения вертолёта возле острова Порос, при котором погибли двое граждан России.
Обновлено в 02:34
Авто
В московском каршеринге появились ретро-автомобили
Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
В Ижевске 15 человек пострадали в ДТП с автобусом
Автобус врезался в опору трубопровода в Ижевске, 15 человек пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД России.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Авто
Тюнеры представили Lamborghini Huracan с механической коробкой передач
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Обновлено вчера в 15:04
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено вчера в 16:20
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В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Фигурное катание
Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:04
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Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам
Обновлено вчера в 12:35
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10