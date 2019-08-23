Политика

Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗОГазета.Ru 16:06

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после прилета в Киев в пятницу встретилась в СИЗО с главой "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским, сообщает
 местное издание "Вести".
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Телеканал 360°14:55

СМИ сообщили о встрече Москальковой с Вышинским

РИА Новости15:55
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
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