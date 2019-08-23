Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗОГазета.Ru вчера в 16:06
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после прилета в Киев в пятницу встретилась в СИЗО с главой "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским, сообщает местное издание "Вести".Московский Комсомолецвчера в 15:43
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Обновлено вчера в 21:02
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
В США назвали условия возвращения России в G8
Представитель Белого дома назвал условия возвращения РФ в "большую восьмёрку".
Обновлено вчера в 00:26
Здоровье
Роспотребнадзор занялся истреблением опасных комаров на Кубани
С целью профилактики лихорадки Зика и других инфекций, переносимых комарами, на Черноморском побережье Краснодарского края региональное управление Роспотребнадзора начало уничтожать опасных насекомых.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Спасенная под Нижним Новгородом девочка рассказала, как выжила в лесу
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
КНДР произвела очередной ракетный пуск
КНДР произвела очередной ракетный запуск, сообщило правительство Японии.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
В Крыму ответили на слова Кличко об «особом статусе» Севастополя
Депутат Госсовета Республики Крым Николай Юревич для iReactor ответил на слова мэра Киева Виталия Кличко об «особом статусе» Севастополя.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23
Общество
Кадыров попросил чеченцев построить небольшую мечеть после его смерти
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы после его смерти народ республики построил и назвал в его честь небольшую мечеть.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Трамп призвал американские компании искать альтернативы Китаю
"Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США", — написал он.
Обновлено вчера в 14:38
Наука
Разработан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
Эксперт назвал возможные сроки введения четырехдневной рабочей недели
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России будет возможен в ближайшие 10 лет в случае внедрения новых технологий и изменения технологического уклада, заявил директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено 22 августа в 15:20
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Гороскоп на 22 августа: Овны могут стать объектом зависти
Окружающие обратят на вас внимание, готовьтесь стать кумиром или объектом зависти.
Обновлено 21 августа в 19:00
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено вчера в 04:13
Хоккей
СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова
СКА одержал победу над «Сочи» (3:1) в матче на предсезонном турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
В Якутии отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС
Обновлено вчера в 11:31
Здоровье
Куйвашев поручил Бидонько разобраться с бунтом нижнетагильских врачей
Губернатор Евгений Куйвашев в ближайшие дни проведет совещание по выработке мер, позволяющих решить проблемные вопросы сферы здравоохранения Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено 22 августа в 10:01
Технологии
Первая в мире плавучая АЭС отправилась на Чукотку
Торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» состоялась в Мурманске.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Наука
Ученые выяснили может ли столкновение дрона с человеком нанести смертельные травмы
Инженеры из компании ASSURE провели научный эксперимент и выяснили, что случится с человеком при столкновении с дроном.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7
Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.
Обновлено вчера в 15:46