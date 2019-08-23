с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.

Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО

Политика Госдепартамент США сообщил о планах открыть консульство в Гренландии Американское генконсульство впервые было открыто в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Шоу-бизнес Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20 Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.

Политика Эксперт оценил призыв Трампа к американским компаниям уйти из Китая Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские компании должны незамедлительно начать искать альтернативу китайскому рынку.

Гаджеты Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.

Армия и оружие КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Армия и оружие Китайские Су-35 российского производства навели ужас на США США признали российские Су-35С на службе ВВС Китая одной из главных проблем Пентагона в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вообще.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Гаджеты Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Политика Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем повышении на 5% ранее запланированных пошлин на товары и продукцию из КНР, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

Технологии В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту «Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.

Политика СМИ рассказали о помощи Трампа в строительстве «Северного потока — 2» «Ссора» президента США Дональда Трампа с Данией из-за покупки Гренландии может быть выгодна России и способствовать строительству «Северного потока — 2», пишет Die Welt.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Футбол Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль» «Лилль» на официальном сайте объявил о приобретении центрального полузащитника мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша.

Армия и оружие Стало известно о приобретении США танка Т-90 Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Политика Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.

Технологии На авиасалоне МАКС-2019 представят проект российского аэротакси На авиасалоне МАКС впервые продемонстрируют экспериментальный отечественный проект аэротакси Begaero, сообщает ТАСС.

Политика Комиссия ГД получает новые материалы по вмешательству в дела РФ Новые материалы по фактам вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получает созданная в Госдуме Комиссия.

Общество Оппозиционеры подали в мэрию заявку на акцию 3 сентября Член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева, муниципальный депутат Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали заявку на проведение акции 3 сентября.