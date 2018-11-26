Политика

Москалькова рассказала о состоянии троих раненых украинских моряков
РИА Новости
05:49

Получившие ранения украинские военнослужащие, которые были задержаны после нарушения тремя кораблями границы России в Керченском проливе, находятся в больнице Керчи, угрозы их жизни нет, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова своей коллеге Людмиле Денисовой.
РИА Новости05:49

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Москалькова рассказала о состоянии раненных украинских моряков в Керчи

Life.ru05:55

Москалькова рассказала о состоянии троих раненых украинских моряков

РИА Новости05:49

Москалькова рассказала о состоянии раненых украинских моряков

RT на русском05:32

Трое раненых в Керченском проливе украинских моряков находятся в тяжелом состоянии в больнице Керчи

Эхо Москвы05:30

Москалькова рассказала о состоянии задержанных украинских моряков

РБК05:35

Украинский омбудсмен заявила о тяжелом состоянии задержанных в Керченском проливе моряков

Коммерсантъ05:35

Задержанных в Керченском проливе украинских моряков опрашивают следователи

Говорит Москва05:29
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Политика

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Российский политик, юрист. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации V и VI созывов.
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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