Москалькова прокомментировала УДО КарауловойRT на русском вчера в 16:24

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала условно-досрочное освобождение бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.

Здоровье Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.

Музыка Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея Народная артистка СССР Алла Пугачева выступит в среду в Государственном Кремлевском дворце (ГКД).

Происшествия В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Происшествия BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.

Наука Самый мощный лазер в мире запустят в Нижегородской области В Нижегородской области, в Сарове, завершен важный этап сооружения лазерной установки, которую называют самой мощной в мире.

Общество Челябинское УФАС проверит провокационную рекламу кафе Челябинское УФАС проверит законность размещения рекламы кафе быстрого питания Street Food в ТРК «Родник» – на провокационные изображения пожаловались местные жители, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Политика Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.

Политика Порошенко уверен, что у него есть основания выиграть выборы президента Второй тур голосования на Украине состоится 21 апреля Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил об уверенности в своей победе на предстоящих выборах главы государства.

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Политика Умер замруководителя администрации губернатора Забайкальского края В своем кабинете скончался от остановки сердца заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов.

Политика Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.

Политика Госдума приняла закон о суверенном интернете Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.

Политика Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Экономика Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским Согласно документу, увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военнослужащих, а также граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Госнаркоконтроля, Росгвардии.

Авто Появились первые сведения о третьей генерации Renault Duster Компания Renault начнет работу над новым, третьим поколением кроссовера Duster не раньше второй половины 2020 года.

Политика Россия высылает польского вице-консула в Иркутске Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.

Путешествия Популярный туристический город Забадани восстанавливают в Сирии В Сирии восстанавливают некогда популярный среди туристов город Забадани, который до войны он был одним из богатейших в стране.

Происшествия В Японии произошло извержение крупнейшего вулкана страны В Японии произошло очередное извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов.

Армия и оружие Польша загнала свои войска в Сувалкские «клещи» России Антони Мацеревич, возглавлявший военное ведомство Польши с конца 2015 до начала 2018 года, на днях раскрыл местному изданию Dziennik Gazeta Prawna достаточно интересные обстоятельства борьбы, разыгравшейся в среде генералитета несколько лет назад.

Политика Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видео-обращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.

Политика Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).

Происшествия Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.

Здоровье Названы способы предотвращения инсульта По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.