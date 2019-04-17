Общество
Москалькова прокомментировала УДО КарауловойRT на русском вчера в 16:24
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала условно-досрочное освобождение бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.
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Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
Обновлено вчера в 02:50
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Музыка
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Народная артистка СССР Алла Пугачева выступит в среду в Государственном Кремлевском дворце (ГКД).
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных
Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.
Обновлено вчера в 23:10
Наука
Самый мощный лазер в мире запустят в Нижегородской области
В Нижегородской области, в Сарове, завершен важный этап сооружения лазерной установки, которую называют самой мощной в мире.
Обновлено вчера в 02:27
Общество
Челябинское УФАС проверит провокационную рекламу кафе
Челябинское УФАС проверит законность размещения рекламы кафе быстрого питания Street Food в ТРК «Родник» – на провокационные изображения пожаловались местные жители, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 00:53
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Политика
Порошенко уверен, что у него есть основания выиграть выборы президента
Второй тур голосования на Украине состоится 21 апреля Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил об уверенности в своей победе на предстоящих выборах главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Умер замруководителя администрации губернатора Забайкальского края
В своем кабинете скончался от остановки сердца заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Госдума приняла закон о суверенном интернете
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено вчера в 04:26
Политика
Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов
Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Обновлено в 00:39
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Согласно документу, увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военнослужащих, а также граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Госнаркоконтроля, Росгвардии.
Обновлено вчера в 03:55
Авто
Появились первые сведения о третьей генерации Renault Duster
Компания Renault начнет работу над новым, третьим поколением кроссовера Duster не раньше второй половины 2020 года.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Россия высылает польского вице-консула в Иркутске
Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено вчера в 09:40
Путешествия
Популярный туристический город Забадани восстанавливают в Сирии
В Сирии восстанавливают некогда популярный среди туристов город Забадани, который до войны он был одним из богатейших в стране.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Японии произошло извержение крупнейшего вулкана страны
В Японии произошло очередное извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов.
Обновлено вчера в 12:13
Армия и оружие
Польша загнала свои войска в Сувалкские «клещи» России
Антони Мацеревич, возглавлявший военное ведомство Польши с конца 2015 до начала 2018 года, на днях раскрыл местному изданию Dziennik Gazeta Prawna достаточно интересные обстоятельства борьбы, разыгравшейся в среде генералитета несколько лет назад.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видео-обращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям
Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:56
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено 15 апреля в 23:13
Политика
Путин поддержал проектирование ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин одобрил начало работ по проведению высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург, исходя из экономической целесообразности.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия
Автобус столкнулся с локомотивом в Красноярском крае
Обновлено в 00:11