Политика
Москалькова отметила изменение подхода Украины к правозащитной темеРоссийская газета 13:17
Татьяна Москалькова заявила, что она готова к такому диалогу. "Для нас очень важно, что сегодня изменилась и риторика, и общие подходы к правозащитной теме", - подчеркнула она.
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Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Общество
Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн
Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.
Обновлено в 22:42
Происшествия
У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ
Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено в 12:25
Политика
«Малыш Трамп» взлетит над Вашингтоном
Американские антивоенные активисты хотят запустить "малыша Трампа" над Вашингтоном в День независимости.
Обновлено в 23:15
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»
СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Футбол
Сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче на Евро-2020
Сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 17:50
Музыка
«Машина времени» даст концерт на Красной площади в День России
Рок-группа «Машина времени» всё-таки выступит 12 июня на праздничном концерте на Красной площади в Москве, приуроченном ко Дню России.
Обновлено в 07:29
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Политика
Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви Украины
Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил о наращивании военного присутствия России в Арктике
«Идея всегда заключалась в том, что на Крайнем Севере у нас низкая напряженность, и мы должны попытаться продолжать работу по поддержанию низкой напряженности на Крайнем Севере, несмотря на то, что мы видим больше военного присутствия, особенно российского потенциала, здесь, на Крайнем Севере», — заявил генсек НАТО.
Обновлено в 22:20
Армия и оружие
США направят в Польшу еще тысячу военнослужащих
Сообщается, что эта тысяча военнослужащих будет заниматься исключительно вопросами материально-технического обеспечения американской группировки в Польше.
Обновлено в 22:39
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Политика
Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.
Обновлено в 21:45
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Культура
Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено в 03:38
Авто
Автомобили Opel получат российские моторы
Обновлено в 05:34
Политика
В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков
В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Футбол
Смолов отреагировал на освобождение Голунова
Нападающий сборной России Федор Смолов высказался об освобождении журналиста Ивана Голунова и снятии с него обвинений по делу о сбыте наркотических.
Обновлено в 19:39
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после медикаментозного сна
Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено в 10:48
Здоровье
Названы 3 неожиданные причины развития диабета
Эксперты из Американского общество питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.
Обновлено в 03:00
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Общество
В Китае подсчитали ущерб от стихийных бедствий в 2019 году
Более 80 человек погибли или пропали без вести в Китае в этом году из-за стихийных бедствий, в частности из-за наводнений и паводков на юге страны, заявил на пресс-конференции глава департамента национального контроля за наводнениями и засухами Е Цзяньчунь.
Обновлено в 22:33
Транспорт
Водителей Москвы попросили соблюдать правила парковки 12 июня
12 июня москвичи и гости столицы отметят День России. Этот день празднуют с 1992 года.
Обновлено в 04:20