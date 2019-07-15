Политика

Москалькова назвала условия освобождения украинских моряковКомсомольская правда 12:47

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Взгляд.ру09:38

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

РИА Новости10:16

Москалькова назвала условие освобождения Россией украинских моряков

Московский Комсомолец11:08

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

News.ru10:28

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Росбалт10:26

Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряков

RT на русском11:48

Москалькова: РФ могла бы освободить моряков Украины под обязательство их участия в суде

ТАСС09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
Политика

В Турции открыли посвящённый провалу переворота в стране музей

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия музея в Стамбуле, посвящённого провалу попытки переворота в стране в ночь на 16 июля 2016 года.
Обновлено в 18:15
Политика

Никитин стал самым политически устойчивым приволжским губернатором

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оказался самым политически устойчивым среди глав регионов ПФО.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

В США назвали «уязвимость» С-400

Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.
Обновлено в 17:11
Политика

Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.
Обновлено в 18:31
Спорт

Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge

Собака спортсменки Масару породы акита-ину открыла бутылку лапой. Россиянке подарили щенка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане.
Обновлено в 17:03
Интернет

Немецкие школы запрещают Microsoft Office 365

Облачные службы Microsoft столкнулись с тем, что в немецком штате Гессен в школах запретили использовать Microsoft Office 365.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Здоровье

Каких насекомых средней полосы России можно употреблять в пищу

Врач-диетолог Анжелика Дюваль считает, что одного желания употреблять насекомых в пищу недостаточно: — Психологически очень некомфортно употреблять такую непривычную пищу, ее нет в нашей памяти на генетическом уровне.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Политика

В России решили оставить в силе предложение Украины по морякам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от предложенного Украине способа по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 19:23
Экономика

ВТБ и банк «Россия» стали совладельцами порта в Геленджике

Банк «Россия» и ВТБ приобрели доли в компании «Морской порт Геленджик», свидетельствуют данные системы «СПАРК».
Обновлено в 12:33
Здоровье

Московские врачи осмотрели более 200 детей Севастополя

По имеющейся информации, в рамках трехдневного визита врачи Морозовской больницы осмотрели более 200 маленьких пациентов с хроническими заболеваниями и тяжелыми диагнозами.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Здоровье

Профилактику - в массы

6 июля в селе Черниговке Приморского края прошла информационно-профилактическая акция «День отказа от курения».
Обновлено в 18:17
Политика

Минфин США серьезно обеспокоен криптовалютой Facebook

Власти Соединенных Штатов выражают "очень серьезную обеспокоенность" в связи с решением компании Facebook выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году.
Обновлено в 16:35
Общество

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Политика

Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Происшествия

Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне

Пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Победа" был вынужден вернуться в аэропорт Казани после вылета в "Пулково" в понедельник.
Обновлено в 15:15
Общество

Посвященный московской промышленности поезд вышел на Кольцевую линию метро

Вагоны брендированного состава посвящены разным отраслям столичного производства: авиастроению, машиностроению и автомобилестроению, особой экономической зоне, радиоэлектронике, пищевой и легкой промышленности, химической промышленности (косметика и парфюмерия), фармацевтике.
Обновлено в 14:30
Баскетбол

Роуз: Уэстбруку и Хардену больше не придётся делиться мячом с Дюрантом

Эксперт НБА Джален Роуз считает, что «Хьюстон Рокетс» получили серьёзное усиление, когда объелинили в одной команде Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.
Обновлено в 17:36
Кино

Джеймс Бонд, агент 007, в новом фильме будет заменен женщиной

Новое решение многих повергло в шок. Любимый Джеймс Бонд уйдет из франшизы, и на его месте появится женщина.
Обновлено в 08:55
Гаджеты

Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы

Обновлено в 11:22
Общество

Половина объектов загородной недвижимости не поставлена на учет

Половина объектов загородной недвижимости не поставлена на учет Почти половина объектов загородной недвижимости, выставленных в Подмосковье на продажу, не зарегистрирована в Росреестре или не полностью поставлена на кадастровый учет.
Обновлено в 18:23
Хоккей

Чемпион мира Жердев продолжит карьеру в команде ВХЛ «Тамбов»

Двукратный чемпион мира Николай Жердев продолжит карьеру в команде ВХЛ «Тамбов». Об этом сообщил директор «Тамбова» Сергей Касьянов.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 12:10
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Авто

BMW M5 стал полицейским автомобилем в Австралии

BMW M5 поступил в автомобильный парк полиции Виктории в рамках однолетнего кредита и стал самым быстрым полицейским автомобилем.
Обновлено в 14:16
Интернет

Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты

Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.
Обновлено вчера в 16:33
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное