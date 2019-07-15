Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряковРИА Новости 10:16

Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
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Москалькова назвала условие освобождения Россией украинских моряков

Московский Комсомолец11:08

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Взгляд.ру09:38

Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряков

RT на русском11:48

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Российская газета12:41

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

News.ru10:28

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

РИА Новости10:16

Москалькова: РФ могла бы освободить моряков Украины под обязательство их участия в суде

ТАСС09:55
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В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

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Политика

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Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
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Происшествия

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Вышел финальный трейлер польской экранизации «Ведьмака»

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Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
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Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

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Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий

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В столичном парке Горького установили пятиметровую фигуру британского музыканта Эда Ширана, который 19 июля впервые даст в России стадионный концерт, сообщается на сайте парка.
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