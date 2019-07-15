Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряковРИА Новости 10:16

Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
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Москалькова рассказала, при каких условиях могут освободить украинских моряков

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Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

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Москалькова напомнила об условиях освобождения украинских моряков

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Москалькова назвала условие освобождения Россией украинских моряков

Московский Комсомолец11:08

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Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

РИА Новости10:16

Москалькова: РФ могла бы освободить моряков Украины под обязательство их участия в суде

ТАСС09:55
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