Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряковРИА Новости 10:16
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:44, Вашингтон
Общество
Минтруд прояснил информацию о дополнительном выходном
6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост
Обновлено в 09:08
Политика
Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июля
Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля.
Обновлено в 09:55
Политика
В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2
В рамках реализации проекта «Северный поток-2» немецкая сторона уже приступила к строительству приемного терминала.
Обновлено в 09:18
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Политика
Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Игры
Ютубер добавил трассировку лучей в реальном времени в Crysis 3
Автор YouTube-канала 4K Video Source добавил в Crysis 3 функцию трассировки лучей в реальном времени.
Обновлено в 09:51
Происшествия
На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали
На реке Лене возле Якутска при купании погибли двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные служба.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Наука
На Большом адронном коллайдере ученые открыли новую частицу
Ученые из РФ совместно с зарубежными коллегами в ходе работ в ЦЕРН, на Большом адронном коллайдере обнаружили новые частицы.
Обновлено в 11:01
Авто
Появились фотографии салона новой Skoda Octavia
Новая Octavia разработана на одной платформе с Volkswagen Golf, Seat Leon и Audi A3.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Авто
УАЗ «Буханка» получит новый цвет кузова
Обновлено в 08:15
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Культура
Режиссер Александр Сокуров решил закрыть свой Фонд поддержки кино
Сокуров очень многое делает для развития кино, - сказал в эфире "Эха Москвы" главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.
Обновлено в 11:25
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» закроют программу первого тура чемпионата России по футболу
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми
В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.
Обновлено вчера в 21:07
Авто
Новая Mazda3 представлена в России официально
Российское представительство Mazda озвучило цены и комплектации нового поколения Mazda3.
Обновлено вчера в 16:04
Авто
Hyundai Tucson получил новый мотор
Компания Hyundai расширила линейку модификаций кроссовера Tucson для России, добавив модификацию в одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 09:24
Политика
Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»
Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Политика
Глава МГИК рассказал о встрече с кандидатами в Мосгордуму
Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых пригласили в Мосгоризбирком для обсуждения возникших вопросов, не готовы к конструктивному диалогу, заявил председатель МГИК Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:33