Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряковВзгляд.ру 09:38

Ранее Москалькова подала в суд прошение об освобождении главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского под подписку о невыезде.
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Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Российская газета12:41

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

РИА Новости10:16

Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряков

RT на русском11:48

Москалькова назвала условие освобождения Россией украинских моряков

Московский Комсомолец11:08

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

News.ru10:28

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Взгляд.ру09:38

Москалькова: РФ могла бы освободить моряков Украины под обязательство их участия в суде

ТАСС09:55
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Политика

Зеленский объяснил отказ ездить на работу на велосипеде

Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено в 13:34
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Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160

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Энергетика

«Газпром» построил 2156 км газопровода «Сила Сибири»

Обновлено в 08:37
Футбол

Де Йонг взял 21-й номер в «Барселоне»

Де Йонг официально стал игроком «Барсы» 1 июля. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в виде возможных бонусов.
Обновлено в 14:19
Политика

МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД

Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
Общество

Заключенным в Британии начнут выдавать ключи от камер

Заключенным в Великобритании начнут выдавать ключи от камер в награду за хорошее поведение.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Посетители китайского зоопарка забросали камнями ленивую панду

Посетители зоопарка в Пекине забросали камнями большую панду.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Новгородского экс-замгубернатора осудили на десять лет за коррупцию

Как сообщалось ранее, в 2016 году Шалмуев уже был приговорен к 8 годам 10 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств, которые должны были пойти на ремонт и содержание дорог Новгородской области.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Юлия Барановская прокомментировала слухи о тайной свадьбе

Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Обновлено в 11:21
Космос

Осталось несколько дней: ученые высчитали дату гибели человечества

Ученые объявили, что им удалось вычислить точную дату конца света для человечества на всей планете.
Обновлено в 01:56
Музыка

Oxxxymiron мечтает записать трек с Борисом Гребенщиковым

Обновлено в 07:49
Политика

Заседание суда по делу Вышинского перенесли

Обновлено в 09:36
Футбол

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Общество

В России начали маркировать молочную продукцию

С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
Политика

Евросоюз одобрил санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, сообщает издание Focus со ссылкой на принятый документ.
Обновлено в 15:36
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Авто

Кроссовер Hyundai Tucson получит новый мотор в России

Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Hyundai Tucson в России новым бензиновым атмосферным двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 184 л.с. Версия с этим мотором накануне появилась в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на модель, опубликованном в базе Росстандарта.
Обновлено в 02:45
Космос

Зонд NASA обнаружил на спутнике Юпитера новый вулкан

Обновлено в 10:41
Политика

Белый дом выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

Кандидатура исполняющего обязанности министра обороны США Марка Эспера была выдвинута на должность главы Пентагона президентом Дональдом Трампом.
Обновлено в 16:11
Спорт

Минибаев и Бондарь завоевали серебро в прыжках в воду с вышки на ЧМ

Российские спортсмены по синхронным прыжкам в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:47
Финансы

Предсказывавший рост рубля экономист спрогнозировал его падение

Специалист, который наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару во втором квартале, считает, что до конца декабря рубль подешевеет на 9%, в результате чего доллар будет стоить порядка 69 руб. Косатый считает, что падению рубля будет способствовать смягчение монетарной политики Банка России.
Обновлено в 15:13
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Космос

Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась

Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Обновлено в 10:59
Происшествия

Двоих офицеров ФСБ арестовали по делу о мошенничестве

Двоих офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Сергея Богданова и Сергея Иванова арестовали по делу о крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.
Обновлено в 11:34
Гаджеты

Полезный тест: Core i9-9900K против Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 2700X и Ryzen 7 1700X на одинаковых частотах

Многочисленные тесты процессоров Ryzen 3000 показали, что при сходных ценах решения Intel в сравнении с новинками AMD полностью неконкурентоспособны.
Обновлено в 13:28
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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