Политика
Москалькова назвала условие освобождения Россией украинских моряковМосковский Комсомолец 11:08
Россия готова освободить украинских моряков и вернуть Киеву украинские военные корабли при гарантиях участия моряков в судебном процессе, отметила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в эфире канала «Прямой».
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Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Запах мужчины: что женщина может узнать по аромату пота спутника Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 17:58
Политика
Зеленский решил сменить 12 послов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале обновления состава дипломатического корпуса и замене 12 послов, включая украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Футбол
РПЛ установила рекорд посещаемости первого тура
Предыдущий рекорд был установлен в прошедшем сезоне, когда матчи чемпионата России по футболу посетило 169 600 человек (21 200 за матч).
Обновлено в 17:27
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Обновлено в 10:59
Политика
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Теплоход «Метеор» протаранил Дворцовую набережную в Петербурге
Теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную в центре Северной столицы. Из-за столкновения пострадала носовая часть судна.
Обновлено в 12:50
Здоровье
В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита
По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией
Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено в 17:13
Политика
Илья Яшин официально снят с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 15:00
Авто
Hyundai Tucson для России оснастят новым мотором
Hyundai собирается пополнить моторную линейку Tucson в России новым силовым агрегатом.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились новой российской огнеметной системой ТОС-1А
Огнеметная система ТОС-1А является передовым вооружение, предназначенным для уничтожения объектов на расстоянии до 12 км. Всего за 7 секунд установка способна выпустить 30 снарядов нескольких видов.
Обновлено в 01:20
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПРО — зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Обновлено в 15:30
Наука
Скворцова рассказала о препарате для лечения аутоиммунных заболеваний
В России разработано уникальное лекарство для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний - болезни Бехтерева, псориатического артрита.
Обновлено в 14:47
Общество
Как стать миллиардером, помогая Yelp и Uber
Человек, разработка которого помогает сервису Yelp напоминать пользователям о брони столика в ресторане, а пользователям Uber звонить своим водителям, стал миллиардером.
Обновлено в 13:57
Спорт
Российские волейболисты защитили титул чемпионов Лиги наций
По итогам предварительных встреч в "Финал шести" вышли сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, на правах организатора финальной части турнира компанию им составили волейболисты из США Российские волейболисты победили на групповой стадии сборную Франции и уступили команде сборной США.
Обновлено вчера в 22:36
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
Обновлено в 05:56
Космос
Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН
В настоящее время все спортивные тренажеры российского сегмента МКС расположены в модуле "Звезда".
Обновлено 13 июля в 20:07