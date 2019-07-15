Политика

Москалькова назвала условие освобождения Россией украинских моряковМосковский Комсомолец 11:08

Россия готова освободить украинских моряков и вернуть Киеву украинские военные корабли при гарантиях участия моряков в судебном процессе, отметила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в эфире канала «Прямой».
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Москалькова: РФ могла бы освободить моряков Украины под обязательство их участия в суде

ТАСС09:55

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Взгляд.ру09:38

Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряков

RT на русском11:48

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

РИА Новости10:16

Москалькова назвала условия освобождения украинских моряков

Известия13:08

В России назвали условие освобождения украинских моряков

Рамблер10:21

Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков

Lenta.ruвчера в 22:54
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
Наука

Названа группа крови, которая неуязвима перед раком

Запах мужчины: что женщина может узнать по аромату пота спутника Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 17:58
Политика

Зеленский решил сменить 12 послов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале обновления состава дипломатического корпуса и замене 12 послов, включая украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Мексиканский суд признал россиянина Макеева виновным в убийстве

Обновлено в 14:35
Транспорт

ЦОДД предупредил о затруднениях у закрытых станций красной ветки метро

Обновлено в 00:46
Происшествия

Самолет «Победы» вернулся в казанский аэропорт из-за технеисправности

Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Футбол

РПЛ установила рекорд посещаемости первого тура

Предыдущий рекорд был установлен в прошедшем сезоне, когда матчи чемпионата России по футболу посетило 169 600 человек (21 200 за матч).
Обновлено в 17:27
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия

19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Обновлено в 10:59
Политика

Евросоюз одобрил санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Теплоход «Метеор» протаранил Дворцовую набережную в Петербурге

Теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную в центре Северной столицы. Из-за столкновения пострадала носовая часть судна.
Обновлено в 12:50
Здоровье

В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита

По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией

Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено в 17:13
Политика

Илья Яшин официально снят с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 15:00
Авто

Hyundai Tucson для России оснастят новым мотором

Hyundai собирается пополнить моторную линейку Tucson в России новым силовым агрегатом.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Китайские СМИ восхитились новой российской огнеметной системой ТОС-1А

Огнеметная система ТОС-1А является передовым вооружение, предназначенным для уничтожения объектов на расстоянии до 12 км. Всего за 7 секунд установка способна выпустить 30 снарядов нескольких видов.
Обновлено в 01:20
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире

Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПРО — зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Обновлено в 15:30
Наука

Скворцова рассказала о препарате для лечения аутоиммунных заболеваний

В России разработано уникальное лекарство для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний - болезни Бехтерева, псориатического артрита.
Обновлено в 14:47
Общество

Как стать миллиардером, помогая Yelp и Uber

Человек, разработка которого помогает сервису Yelp напоминать пользователям о брони столика в ресторане, а пользователям Uber звонить своим водителям, стал миллиардером.
Обновлено в 13:57
Кино

Александр Петров не желает сниматься в фильме «Полицейский с Рублевки»

Обновлено в 17:10
Спорт

Российские волейболисты защитили титул чемпионов Лиги наций

По итогам предварительных встреч в "Финал шести" вышли сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, на правах организатора финальной части турнира компанию им составили волейболисты из США Российские волейболисты победили на групповой стадии сборную Франции и уступили команде сборной США.
Обновлено вчера в 22:36
Музыка

50 лет исполнилось сегодня лидеру группы «Сплин» Александру Васильеву

Обновлено в 11:11
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на фестивале Henley вновь исполнила танец под песню Dancing Queen группы ABBA.
Обновлено в 05:56
Космос

Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН

В настоящее время все спортивные тренажеры российского сегмента МКС расположены в модуле "Звезда".
Обновлено 13 июля в 20:07
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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