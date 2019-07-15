Политика

Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряковRT на русском 11:48

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки, задержанные за незаконное пересечение границы России в Керченском проливе, могут быть освобождены при гарантии их участия в уголовном процессе.
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Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

РИА Новости10:16

Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряков

RT на русском11:48

Москалькова назвала условие освобождения Россией украинских моряков

Московский Комсомолец11:08

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

News.ru10:28

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Взгляд.ру09:38

Москалькова: РФ могла бы освободить моряков Украины под обязательство их участия в суде

ТАСС09:55

Москалькова рассказала об условиях возращения на Украину задержанных моряков

ИА Крыминформ09:52
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
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Сегодня Юлия Барановская официально опровергла информацию о свадьбе: «Когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду».
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В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
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Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Политика

В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
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Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
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Обновлено в 10:25
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Домохозяйства РФ в июне тратили на еду 30,5% расходов

Исследование показало, что доля затрат на питание, или Food Index, составила в июне 30,5%.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
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Dark Horse Comics и CD Projekt Red выпустят книгу о мире Cyberpunk 2077

Обновлено в 12:10
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Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
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Зеленский намерен сменить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса, сообщили 15 июля в пресс-служба главы государства.
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С начала купального сезона исследовано 200 проб на микробиологические и 125 проб на паразитологические показатели — все они соответствовали гигиеническим требованиям.
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Партия «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями России.
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Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
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В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
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