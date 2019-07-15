Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки, задержанные за незаконное пересечение границы России в Керченском проливе, могут быть освобождены при гарантии их участия в уголовном процессе.

Шоу-бизнес Появилась информация о тайной свадьбе Юлии Барановской в Камбодже Сегодня Юлия Барановская официально опровергла информацию о свадьбе: «Когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду».

Политика Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения брака в подписных листах.

Происшествия Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Происшествия Российских учителей посадили за изготовление и продажу амфетамина Петербургский городской суд вынес приговор супругам Дмитрию Каравайчику и Диане Грибовской за изготовление и продажу амфетамина.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Происшествия Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.

Политика Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.

Экономика Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

Экономика Домохозяйства РФ в июне тратили на еду 30,5% расходов Исследование показало, что доля затрат на питание, или Food Index, составила в июне 30,5%.

Происшествия Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.

Общество Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.

Происшествия Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.

Политика Зеленский намерен сменить 12 послов Украины Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса, сообщили 15 июля в пресс-служба главы государства.

Здоровье На двух пляжах Оренбуржья вода признана небезопасной С начала купального сезона исследовано 200 проб на микробиологические и 125 проб на паразитологические показатели — все они соответствовали гигиеническим требованиям.

Политика Вакарчук предложил сажать за переговоры с Россией Партия «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями России.

Политика Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.