Москалев рассудит матч между «Краснодаром» и «Рубином» в 30-м туре РПЛРИА Новости 10:58

Владимир Москалев назначен главным арбитром матча 30-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и казанским "Рубином", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Помогать Москалеву будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов, резервный судья - Алексей Еськов.

Москалев рассудит матч между «Краснодаром» и «Рубином» в 30-м туре РПЛ

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