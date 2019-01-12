Минимум 20 человек получили ранения из-за сильного взрыва, произошедшего в субботу утром в одном из центральных кварталов Парижа, сообщают в столичной полиции. Состояние семи человек - тяжелое. Ранее сообщалось, что двое пострадавших в критическом состоянии.

Ранения при взрыве в Париже получили 20 человек

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