Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице ТунисаРоссийская газета вчера в 19:00
Мощный взрыв прогремел во вторник вечером в столице Туниса. Очевидцы рассказали, что на место происшествия прибыли усиленные наряды полиции. Информационное агентство TAP сообщает о теракте на одной из улиц города.
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Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за дождя
На 3 и 4 июля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и дождей.
Обновлено в 03:20
Политика
Зеленский объявил «большую приватизацию» на Украине
В ходе встречи Зеленский рассказал Мюллеру о подготовке «большой приватизации» на Украине.
Обновлено в 03:36
Политика
Среди погибших подводников были два Героя России
Обновлено в 00:46
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Политика
Трамп прокомментировал превышение Ираном уровня запасов урана
Президент США Дональд Трамп прокомментировал превышения Ираном оговоренного в соглашении о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) уровня обогащенного урана.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Володин потребовал не допустить возрождения неоколониализма в Африке
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал объединить усилия и не допустить возрождение в Африке неоколониализма и хищнического отношения к ресурсам.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Культура
Организаторы «Тавриды» исполнили мечту семилетней девочки
На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» удалось исполнить мечту семилетней девочки из Томской области Екатерины Шик.
Обновлено в 03:50
Футбол
Новичок ЦСКА Шарлия рассказал, какие русские слова он знает
Обновлено в 02:45
Экономика
Сбербанк сменил куратора своей экосистемы
Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Рэпер ASAP Rocky напал на прохожих на улице Стокгольма
Американский рэпер ASAP Rocky со своими друзьями напал на прохожих в Стокгольме, куда приехал для выступления на хип-хоп фестивале.
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Лоза о ситуации с Пугачевой: «Все бандиты заезжают на перрон»
"Не Пугачева изобрела въезд на перрон", - заявил Лоза в интервью "Вечерней Москве".
Обновлено в 03:56
Экономика
РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»
3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейта» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Технологии
Выявлена схема мошенничества при помощи календаря
Специалисты в IT-индустрии выявили новую схему мошенничества, которую используют киберпреступники при помощи онлайн-календаря Google.
Обновлено вчера в 11:54
Гаджеты
Xiaomi запустила новую линейку смартфонов
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Женщина ударила мужа ножом в грудь во время ссоры в центре Москвы
Сотрудники полиции в Таганском районе столицы задержали 31-летнюю женщину, которая во время бытовой ссоры ударила своего 42-летнего супруга ножом в грудь, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено в 02:30
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Общество
Журналист попросил СК проверить Навального и Волкова на мошенничество
Соколов обратился с заявлением в СК с просьбой проверить Навального и Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 03:15
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Здоровье
Названы простые способы улучшить питание
Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Авто
Honda назвала характеристики серийного электрокара Honda e
Миниатюрная Honda E будет представлена впервые в серийной версии в этом году, но в некоторых частях Европы новинка уже доступна для предварительного заказа.
Обновлено вчера в 04:01
Политика
Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина
Обновлено вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снова попала в больницу
Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено вчера в 06:40
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Бурятии
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии, сообщая о возможном повышении уровня воды в реках из-за осадков.
Обновлено в 03:51
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14