Мощный удар ВКС РФ по боевикам в Сирии попал на видеоГазета.Ru 14:37

с чего всё началось

Средствами разведки российской группировки отмечается скопление довольно серьезных сил "Тахрир-Аш-Шам" в направлениях второй столицы Сирии Алеппо и Хамы. В субботу появилось видео удара российской авиации по позициям боевиков в районе деревни Закят, которая расположена севернее Хамы.

Мощный удар ВКС РФ по боевикам в Сирии попал на видео

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