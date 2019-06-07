Армия и оружие
Мощный удар ВКС РФ по боевикам в Сирии попал на видеоГазета.Ru 14:37
Средствами разведки российской группировки отмечается скопление довольно серьезных сил "Тахрир-Аш-Шам" в направлениях второй столицы Сирии Алеппо и Хамы. В субботу появилось видео удара российской авиации по позициям боевиков в районе деревни Закят, которая расположена севернее Хамы.
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Как сообщается в комментарии к ролику, выложенному на YouTube агентством Step News, воздушная атака была произведена в районе деревни Закят, которая расположена севернее Хамы.Российская газета13:20
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