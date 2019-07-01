Армия и оружие

В небе над Дамаском прогремели мощные взрывыАргументы и Факты вчера в 18:34

Мощные взрывы прогремели в небе над Дамаском в понедельник, 1 июля, около половины первого ночи по местному времени, сообщает РИА Новости.
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Сирийские ПВО перехватили три израильских ракеты в небе над Дамаском

Вести.Ruвчера в 18:56

Мощные взрывы прогремели в Дамаске

Газета.Ruвчера в 18:06

В Дамаске прогремели мощные взрывы

РИА Новостивчера в 17:54

Серия мощных взрывов прогремела в Дамаске

Московский Комсомолецвчера в 18:02

Мощные взрывы прогремели в небе над столицей Сирии

РЕН ТВвчера в 17:55

СМИ: Мощные взрывы произошли в небе над Дамаском

RT на русскомвчера в 18:05

В Дамаске прогремел мощный взрыв

Известиявчера в 17:43
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Происшествия

В Красноярске горит пятиэтажный дом

Обновлено в 01:33
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено вчера в 03:01
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Хоккей

«Монреаль» обменял Шоу в «Чикаго» на три драфт-пика

Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

Кузбасский фермер похитил 11 миллионов рублей

В дальнейшем фермер предоставлял в департамент ложные отчёты о якобы целевом использовании бюджетных средств.
Обновлено в 01:08
Здоровье

Январь и май являются самыми опасными месяцами для здоровья сердца

Интересно, что больше всего патологии было обнаружено в январе, а в мае увеличивалось количество случаев внезапной остановки сердца.
Обновлено вчера в 23:38
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Технологии

Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»

Пять сайтов – частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru – считают, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции.
Обновлено вчера в 16:51
Наука

Наличие рассеянного склероза повышает риск развития рака

Ученые из Норвегии доказали, что наличие у человека рассеянного склероза повышает риск развития гематологического рака.
Обновлено вчера в 11:00
Транспорт

Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

Министерство транспорта России подготовило правила регулирования карпулинга (использование авто с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков).
Обновлено вчера в 22:42
Авто

Chevrolet Tahoe 2021 года может получить независимую заднюю подвеску

Обновлено в 01:27
Космос

Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11»

30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.
Обновлено в 01:17
Общество

В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от альфонса

Полиция Екатеринбурга задержала 48-летнего альфонса, который знакомился с женщинами в интернете, очаровывал их и занимал деньги.
Обновлено в 01:00
Происшествия

25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Политика

Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России»

Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.
Обновлено вчера в 23:53
Авто

Назван способ сэкономить на мойке автомобиля летом

За последние годы по всей стране стремительно увеличилось количество автомоек самообслуживания, где владелец может просто внести деньги и сам помыть свой автомобиль Однако Алексей Хресин в интервью изданию iReactor рассказал, что зачастую на таких мойках стоит ограничитель давления, а владелец еще и пытается экономить на химии.
Обновлено вчера в 10:04
Общество

В Японии запретили курение в общественных местах

Телекомпания NHK сообщил, что в Японии вступил в силу запрет на курение в общественных местах.
Обновлено в 01:32
Общество

Синоптики назвали дату возвращения теплой погоды

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина 1 июля рассказала, когда в центральный регион вернется жаркая летняя погода.
Обновлено вчера в 23:29
Автоспорт

Макс Ферстаппен протолкался вперед

Для полного счастья оставалось обогнать только Леклера, летевшего к первой в своей карьере победе. Только Ферстаппен летел еще быстрее.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ

Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

Более 1,3 тыс. военных направлены в Иркутскую область

Обновлено в 01:20
Транспорт

Участок федеральной трассы Р255 в тонущем Приангарье всё ещё закрыт

В терпящей бедствия от наводнения Иркутской области ещё не открыли участок автомобильной дороги Р255 «Сибирь» (с 1490 по 1497 км). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФКУ Упрадор «Прибайкалье», в настоящее время дорожники помогают регулировать движение, устанавливают необходимые дорожные знаки и информируют водителей о временных ограничениях движения в Тулунском районе.
Обновлено в 00:34
Игры

Для The Elder Scrolls 5: Skyrim выпущен мод, улучшающий подводный мир

Обновлено в 01:28
Происшествия

Хотела спасти: мать с ребёнком утонули в Кузбассе

Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов

Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:42
Космос

Какой праздник отмечают 30 июня

Многим интересно, какой праздник отмечают 30 июня. Как сообщает ToDay News Ufa, 30 июня проходит Международный день астероида.
Обновлено 29 июня в 13:00
Политика

В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС

В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.
Обновлено вчера в 01:43
Экономика

ГАЗ просит помощи на 30 млрд и выплачивает дивиденды

ПАО «ГАЗ», чей гендиректор два месяца назад обратился в правительство РФ с просьбой о госпомощи на сумму почти 30 млрд рублей, на общем собрании акционеров приняло решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчёта три рубля 92 копейки за каждую акцию.
Обновлено в 00:07
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