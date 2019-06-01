Происшествия

Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним НовгородомLenta.ru 05:41

Два взрыва на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области могли произойти из-за технологических нарушений при производстве взрывчатки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора в регионе.
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На заводе в Дзержинске произошло два взрыва

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