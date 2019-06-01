Происшествия
Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним НовгородомLenta.ru 05:41
Два взрыва на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области могли произойти из-за технологических нарушений при производстве взрывчатки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора в регионе.
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Общество
Какие законы вступят в силу с 1 июня в России
С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.
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Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины
Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек
Обновлено в 00:35
Экономика
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Политика
Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17
В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Наука
В эфиопском вулкане обнаружены микробы, способные выжить даже на Марсе
В окрестностях вулкана Даллол и впадины Данакиль в Северной Эфиопии ученые обнаружили бактерии, способные выжить даже на поверхности Марса.
Обновлено 30 мая в 02:50
Энергетика
Китай не снижает аппетит к импортному газу
Пекин продолжает демонстрировать отменный аппетит к поглощению природного газа.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 02:01
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента страны Петра Порошенко дело о захвате власти.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.
Обновлено вчера в 14:06
Авто
Электрический Mini Cooper смог отбуксировать 150-тонный Boeing
В рамках совместного проекта BMW Group и Lufthansa Cargo компактный электрокар отбуксировал 150-тонный грузовой самолет от места погрузки.
Обновлено вчера в 06:23
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
В центре Москвы активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов»
Обновлено в 01:02
Общество
Изнанка: Пилот
С вами Алексей Нарышкин, и сегодня рассказываем про работу пилотов.
Обновлено в 05:05
Наука
Физики впервые получили механический солитонный газ
В работе Николаса Мордана (Nicolas Mordant) Университета Гренобль Альпы и его коллеги из Франции и Италии впервые создали механическую систему, в которой возможно изучение солитонного газа.
Обновлено 30 мая в 11:34
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Культура
Егор Крид высмеял анонс нового сезона «Холостяка»
Российский певец Егор Крид посмеялся над анонсом нового "Холостяка". Об этом он сообщает в своём "Инстаграме".
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие
Донбасс: ракета «третьей силы» уничтожила БМП ВСУ
Обновлено вчера в 18:30
Футбол
«Ноттингем Форест» выпустил форму в честь 40-летия победы в еврокубке
Английский клуб выпустил форму в честь 40-летия первой победы в Кубке европейских чемпионов.
Обновлено в 03:55