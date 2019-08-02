Финансы
Мощное падение на Токийской бирже стало ответом на пошлины СШАКрасная весна 02:52
Индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний Японии, переживает мощное падение, 2 августа данные торгов появились на электронных торговых площадках. Падение индекса последовало за пролонгированием США пошлин на китайские товары.
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Политика
Освобожденные в Ливии российские моряки находятся на пути в Крым
Задержанные три года назад в Ливии моряки, по данным источников, находятся на половине пути в Крым, сообщил РИА Новости глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Обновлено в 10:19
Политика
Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер допускает участие американского президента Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста
В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Виктория Боня разглядела фотошоп на снимке с Ким Кардашян
Виктория Боня не скрывает, что восхищается внешностью Ким Кардашян.
Обновлено в 07:39
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Технологии
Почти половина пользователей рунета смотрит или проводит стримы
Почти половина пользователей рунета проводит стримы или регулярно их смотрит, сообщает пресс-служба Mail.ru Group.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины — по полтора года колонии.
Обновлено в 09:57
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста Малкома из «Барселоны»
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника Малкома в санкт-петербургский футбольный клуб, сообщается на официальном сайте "сине-бело-голубых".
Обновлено в 10:15
Футбол
Роналду посоветовал Дибале перейти в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 04:29
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Музыка
Песня группы Metallica спасла студентку от пумы
Обновлено в 09:46
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Обновлено в 08:53
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
В Петербурге в ДТП на КАД погибла семилетняя девочка
Обновлено в 09:02
Политика
Суд Украины постановил завести дело на Парубия, сообщили СМИ
Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело против спикера Рады Андрея Парубия.
Обновлено в 09:30
Политика
Путину рассказали о новых мерах соцподдержки в Астраханской области
Глава государства в пятницу обсудил с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным дополнительную социальную поддержку населения и доступность медицинской помощи в регионе.
Обновлено в 10:09
Футбол
РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".
Обновлено в 10:32
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
В ближайшее время Украина не может стать частью НАТО. Такое мнение высказала бывший госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс.
Обновлено в 02:39
Футбол
«Сампдория» передумала покупать Ригони у «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони не перейдет в итальянскую «Сампдорию» в летнее трансферное окно.
Обновлено в 08:52
Энергетика
Доллар и евро резко подскочили после заявления Трампа
Примерно в полдень курс американской валюты подскочил на 64 копейки и превысил отметку 65 рублей за доллар.
Обновлено в 08:31